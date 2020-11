William Levy z novim videzom

"Zbudi se. Prvi (snemalni) dan. Rad vas imam," je sporočil oboževalcem in oboževalkam, ki so pod fotografijo komentirali, da je pravi lepotec. Na njegovo fotografijo so se odzvali številni igralski kolegi.Ana Brenda Contreras, s katero sta sodelovala v uspešnici Čarovnija ljubezni (Sortilegio), je v komentar zapisala: "Veliko uspeha, dragi Willy." Želji pa sta se pridružila tudi njegova kolega Sebastián RulliinJulián Gil.