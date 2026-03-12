Naslovnica
Tuja scena

William Shatner po hudem padcu s konja na operacijo

Los Angeles, 12. 03. 2026 15.06 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
William Shatner

Igralec William Shatner, ki je najbolj znan po vlogi v seriji Zvezdne steze, je razkril, da je konec minulega leta padel z enega svojih konj, posledica pa je bil hujši ramenski zlom. 94-letni zvezdnik tako moral prestati operacijo, je še dodal.

William Shatner je pri skoraj 95 letih pred meseci padel s konja, zato je moral zaradi zloma desnega ramena prestati operacija, je razkril. Zvezdnik je o nesrečnem pripetljaju spregovoril na podelitvi nagrad saturn, kjer je pred izbranimi novinarji dejal, da se počuti starega, utrujenega in ranjenega, nato pa delil podrobnosti padca.

William Shatner je pri skoraj 95 letih padel s konja in se poškodoval.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

"Jezdim tekmovalne konje, ki so zelo hitri in se ustavijo z drsenjem. Padel sem s svojega konja. Navajena je, da zdrsi predaleč. Med ježo sem bil pripravljen na to, a je bila kobila prehitra, zato sem padel," je dejal igralec, ki je sicer vajen kaskaderskih podvigov, zato je znal ublažiti padec, a se je kljub temu poškodoval.

Preberi še William Shatner zaradi težav s krvnim sladkorjem hospitaliziran

"Nisem več mlad kaskader. Začel sem se kotaliti, a sem padel tako, da sem priletel z ramenom ob tla in si ga zlomil," je razkril in dodal, da ima 11. marca oprativni poseg, kjer bodo zdravniki z novimi metodami zdravili njegov zlom. Poseg naj bi trajal 10 ur, po operaciji pa naj ne bi čutil nobenih bolečin, česar se veseli, je še odkrito priznal.

Shetner je bil septembra hospitaliziran zaradi težav s krvnim sladkorjem, pozneje pa je na družbenem omrežju sporočil, da je z njim vse v redu.

william shatner padec konj igralec poškodba operacija

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
