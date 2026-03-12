William Shatner po hudem padcu s konja na operacijo

William Shatner je pri skoraj 95 letih pred meseci padel s konja, zato je moral zaradi zloma desnega ramena prestati operacija, je razkril. Zvezdnik je o nesrečnem pripetljaju spregovoril na podelitvi nagrad saturn, kjer je pred izbranimi novinarji dejal, da se počuti starega, utrujenega in ranjenega, nato pa delil podrobnosti padca.

"Jezdim tekmovalne konje, ki so zelo hitri in se ustavijo z drsenjem. Padel sem s svojega konja. Navajena je, da zdrsi predaleč. Med ježo sem bil pripravljen na to, a je bila kobila prehitra, zato sem padel," je dejal igralec, ki je sicer vajen kaskaderskih podvigov, zato je znal ublažiti padec, a se je kljub temu poškodoval.

"Nisem več mlad kaskader. Začel sem se kotaliti, a sem padel tako, da sem priletel z ramenom ob tla in si ga zlomil," je razkril in dodal, da ima 11. marca oprativni poseg, kjer bodo zdravniki z novimi metodami zdravili njegov zlom. Poseg naj bi trajal 10 ur, po operaciji pa naj ne bi čutil nobenih bolečin, česar se veseli, je še odkrito priznal.

Shetner je bil septembra hospitaliziran zaradi težav s krvnim sladkorjem, pozneje pa je na družbenem omrežju sporočil, da je z njim vse v redu.