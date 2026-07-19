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Tuja scena

William Shatner ustanovil heavy metal skupino in utišal govorice o smrti

Los Angeles, 19. 07. 2026 09.29 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
William Shatner

Igralec William Shatner bo s svojo novo glasbeno zasedbo, ki igra heavy metal glasbo, nastopil na festivalu Riot Fest, so sporočili organizatorji. Zvezdnik je novico potrdil na družbenem omrežju, hkrati pa utišal govorice o svoji smrti, ki so se pojavile nedavno.

William Shatner, ki je najbolj znan po vlogi v seriji Zvezdne steze, se je pri 95 letih odločil za spremembo kariere. Iz filmskih studiev se seli na glasbene odre, kjer bo nastopal s svojo novo zasedbo The *uckers, ki izvaja heavy metal glasbo. Bend bo septembra zaigral na festivalu Riot Fest, nato pa se odpravlja na turnejo.

William Shatner bo prvič nastopil s svojim heavy metal bendom.
William Shatner bo prvič nastopil s svojim heavy metal bendom.
FOTO: Profimedia

"Ker ste tako veliki oboževalci, sem se odločil, da bom nastopil na Riot Festu. Upam, da boste prišli in upam, da bom tudi jaz tam," je zvezdnik dejal v videu, ki ga je objavil na družbenem omrežju. To bo prvi nastop v živo njegove zasedbe The *uckers.

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95-letni Shatner je novico sporočil nekaj mesecev zatem, ko so se na družbenem omrežju pojavile govorice, da je zbolel za rakom, objavili pa so tudi lažne fotografije, na katerih igralec leži v bolnišnični postelji. "Na Facebooku se je pojavila stran, ki s pomočjo umetne inteligence objavlja grozljive lažne novice o meni. Pišejo, da imam možganskega raka v četrtem stadiju, sem se sprl z Eriko Kirk in umiram," je aprila govorice o bolezni zanikal zvezdnik in dodal, da družbeno omrežje strani noče umakniti, čeprav jo je prijavil zaradi širjenja lažnih novic.

Razlagalnik

Heavy metal je podzvrst rock glasbe, ki se je razvila v poznih 60. in zgodnjih 70. letih 20. stoletja. Zanj so značilni močno ojačani električni kitarski zvoki, distorzija, hitri ritmi, agresivni bobnarski ritmi in pogosto dramatični vokalni slogi. Glasbena zvrst se osredotoča na ustvarjanje intenzivnega in glasnega zvočnega vzdušja, ki je skozi desetletja močno vplivalo na popularno kulturo.

Riot Fest je priljubljen večdnevni glasbeni festival s sedežem v Chicagu v ZDA. Ustanovljen je bil leta 2005 in je znan predvsem po tem, da gosti skupine iz žanrov punk rocka, alternativnega rocka in heavy metala. Festival velja za pomemben dogodek v neodvisni glasbeni sceni, saj pogosto združuje uveljavljene legendarne bende z novimi in nenavadnimi glasbenimi projekti.

Zvezdne steze so kultna znanstvenofantastična franšiza, ki jo je leta 1966 ustvaril Gene Roddenberry. Serija spremlja posadko vesoljske ladje Enterprise, ki raziskuje vesolje, srečuje nezemeljske civilizacije in se sooča z etičnimi ter filozofskimi vprašanji. William Shatner je v tej seriji igral ikonično vlogo kapitana Jamesa T. Kirka, kar ga je izstrelilo med svetovne zvezde in močno zaznamovalo zgodovino televizijske znanstvene fantastike.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
william shatner igralec heavy metal skupina

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