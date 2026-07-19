William Shatner ustanovil heavy metal skupino in utišal govorice o smrti

William Shatner, ki je najbolj znan po vlogi v seriji Zvezdne steze, se je pri 95 letih odločil za spremembo kariere. Iz filmskih studiev se seli na glasbene odre, kjer bo nastopal s svojo novo zasedbo The *uckers, ki izvaja heavy metal glasbo. Bend bo septembra zaigral na festivalu Riot Fest, nato pa se odpravlja na turnejo.

William Shatner bo prvič nastopil s svojim heavy metal bendom. FOTO: Profimedia

"Ker ste tako veliki oboževalci, sem se odločil, da bom nastopil na Riot Festu. Upam, da boste prišli in upam, da bom tudi jaz tam," je zvezdnik dejal v videu, ki ga je objavil na družbenem omrežju. To bo prvi nastop v živo njegove zasedbe The *uckers.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

95-letni Shatner je novico sporočil nekaj mesecev zatem, ko so se na družbenem omrežju pojavile govorice, da je zbolel za rakom, objavili pa so tudi lažne fotografije, na katerih igralec leži v bolnišnični postelji. "Na Facebooku se je pojavila stran, ki s pomočjo umetne inteligence objavlja grozljive lažne novice o meni. Pišejo, da imam možganskega raka v četrtem stadiju, sem se sprl z Eriko Kirk in umiram," je aprila govorice o bolezni zanikal zvezdnik in dodal, da družbeno omrežje strani noče umakniti, čeprav jo je prijavil zaradi širjenja lažnih novic.