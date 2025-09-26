William Shatner zaradi težav s krvnim sladkorjem hospitaliziran

William Shatner je pred dnevi zaradi težav s krvnim sladkorjem preventivno poklical na pomoč reševalce, ki so ga prepeljali v bližnjo bolnišnico v Los Angelesu. 94-letni zvezdnik Zvezdnih stez se, kot so za TMZ povedali viri, počuti dobro in počiva. Ali je še vedno hospitaliziran, niso razkrili.
Igralec, ki je marca dopolnil 94 let, je v preteklosti že spregovoril o smrtnosti, kot je povedal leta 2023, pa je bil razlog, da je posnel dokumentarni film z naslovom Call Me Bill ta, da se zaveda, da nima več veliko časa na tem svetu. Za Variety je dejal: "Ne glede na to, ali klečim, ko govorim z vami, ali je pred menoj še 10 let, je moj čas omejen in to je neizpodbitno dejstvo. Imam vnuke in ta dokumentarec je namenjen njim."
Kljub svoji starosti pa zvezdnik še vedno živi polno in razburljivo življenje. Leta 2021 je na vesoljskem plovilu Blue Origin poletel v vesolje in postal najstarejša oseba, ki je to storila. Februarja je prejel nagrado Saturn za življenjsko delo, v zahvalnem govoru pa je spregovoril tudi o svojem navdušenju nad vesoljem in njegovim raziskovanjem.
