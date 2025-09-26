Svetli način
Tuja scena

William Shatner zaradi težav s krvnim sladkorjem hospitaliziran

Los Angeles, 26. 09. 2025 13.04 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Igralec William Shatner, ki je zaslovel z vlogo kapitana Kirka v seriji Zvezdne steze, je bil pred dnevi hospitaliziran. Zvezdnik je imel težave s krvnim sladkorjem, zato so ga z njegovega doma v Los Angelesu prepeljali v bližnjo bolnišnico, je prvi poročal TMZ. Kot so povedali viri blizu igralca, je reševalce poklical sam, zdaj pa okreva in se počuti bolje.

William Shatner je pred dnevi zaradi težav s krvnim sladkorjem preventivno poklical na pomoč reševalce, ki so ga prepeljali v bližnjo bolnišnico v Los Angelesu. 94-letni zvezdnik Zvezdnih stez se, kot so za TMZ povedali viri, počuti dobro in počiva. Ali je še vedno hospitaliziran, niso razkrili.

William Shatner je na pomoč poklical reševalce, ker je imel težave s krvnim sladkorjem.
William Shatner je na pomoč poklical reševalce, ker je imel težave s krvnim sladkorjem. FOTO: Profimedia

Igralec, ki je marca dopolnil 94 let, je v preteklosti že spregovoril o smrtnosti, kot je povedal leta 2023, pa je bil razlog, da je posnel dokumentarni film z naslovom Call Me Bill ta, da se zaveda, da nima več veliko časa na tem svetu. Za Variety je dejal: "Ne glede na to, ali klečim, ko govorim z vami, ali je pred menoj še 10 let, je moj čas omejen in to je neizpodbitno dejstvo. Imam vnuke in ta dokumentarec je namenjen njim."

William Shatner je marca dopolnil 94 let.
William Shatner je marca dopolnil 94 let. FOTO: Profimedia

Kljub svoji starosti pa zvezdnik še vedno živi polno in razburljivo življenje. Leta 2021 je na vesoljskem plovilu Blue Origin poletel v vesolje in postal najstarejša oseba, ki je to storila. Februarja je prejel nagrado Saturn za življenjsko delo, v zahvalnem govoru pa je spregovoril tudi o svojem navdušenju nad vesoljem in njegovim raziskovanjem.

