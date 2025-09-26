William Shatner zaradi težav s krvnim sladkorjem hospitaliziran

William Shatner je pred dnevi zaradi težav s krvnim sladkorjem preventivno poklical na pomoč reševalce, ki so ga prepeljali v bližnjo bolnišnico v Los Angelesu. 94-letni zvezdnik Zvezdnih stez se, kot so za TMZ povedali viri, počuti dobro in počiva. Ali je še vedno hospitaliziran, niso razkrili.

Igralec, ki je marca dopolnil 94 let, je v preteklosti že spregovoril o smrtnosti, kot je povedal leta 2023, pa je bil razlog, da je posnel dokumentarni film z naslovom Call Me Bill ta, da se zaveda, da nima več veliko časa na tem svetu. Za Variety je dejal: "Ne glede na to, ali klečim, ko govorim z vami, ali je pred menoj še 10 let, je moj čas omejen in to je neizpodbitno dejstvo. Imam vnuke in ta dokumentarec je namenjen njim."