Britanska kraljica Elizabeta II. je praznovala visok jubilej, dopolnila je 93 let. Ob tej lepi priložnosti ji je čestital tudi vnuk William . A nekje se je zalomilo. "William, zakaj na fotografiji manjka Meghan?" Oboževalci so hitro privzdignili obrvi, ko so opazili, da na Williamovi čestitki manjka njegova svakinja Meghan .

William in Kate sta namreč objavila staro fotografijo, ki je nastala leta 2016, ko Meghan še ni bila Harryjeva žena oziroma sploh še nista bila parček. In zraven fotografije se je vsulo kar nekaj komentarjev: "Zanimiva izbira fotografije. Kot da iščete težave. Kot da že ni dovolj govoric in ugibanj, kaj se dogaja z vami. Zakaj prilivate bencin na ogenj?"

Seveda sta kraljici čestitala tudi Harry in Meghan, ki sta se odločila za kolaž fotografij, na kateri je kraljica, oba brata in Meghan, na nobeni pa ni Kate: "Vse najboljše za rojstni dan, vaša visokost, gospa, babica. Želiva ti vse najboljše. Harry in Meghan," sta zapisala zraven fotografije.