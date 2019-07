Po nakupu hiše prepričan, da ga preganja duh pokojne glasbenice

Po poročanju tujih medijev britanski glasbenik Robbie Williams z gotovostjo trdi, da ga je v preteklosti preganjal duh pokojne glasbenice in članice skupine The Mamas and the Papas, Cass Elliot. Williams je prepričan, da se je vse začelo pred 18 leti, ko je v Los Angelesu kupil hišo, v kateri je pred tem v najemu bival tudi Dan Aykroyd, avtor dela Izganjalci duhov. Zanimivo je, da je bila prav hiša tista, ki je Aykroyda navdihnila za pisanje o tovrstni tematiki. In to z razlogom, je prepričan Robbie. V isti hiši je pred tem živela glasbenica Cass Elliot, znana pod vzdevkom Mama Cass. Elliotova je umrla v svojem 33. letu starosti leta 1974, njena smrt pa je kmalu postala urbana legenda. Glasbenica naj bi se namreč po prvotnih prepričanjih zadušila s sendvičem, po obdukciji pa je bilo ugotovljeno, da je bil zanjo v resnici usoden srčni infarkt.

Po Williamsovih besedah, je imel v hiši nenehno občutek, da ga nekdo oziroma nekaj opazuje. Prepričan je bil, da v hiši poleg njega biva tudi glasbeničin duh, ki ga 'preganja'. Spomnil se je tudi besed, ki jih je nekoč, ko ga je v hiši spremljal neverjetno tesnoben občutek, izgovoril naglas: ''Vem, da si tukaj in spoštoval bom tvoj osebni prostor. Prosim te, da tudi ti spoštuješ moje, ker se te bojim.'' A slabi občutki po izgovorjenih besedah niso izginili. Zadeve so se, kot se spominja Robbie, kasneje le še stopnjevale. Tako je bila nekega večera med gledanjem televizije v etru predvajana prav skladba California Dreamin, ki velja za eno največjih glasbenih uspešnic skupine The Mamas and the Papas. Potem, ko je bilo pesmi konec, je v prostoru zavladala neverjetna tišina in hlad, kakršnega, kot pravi, še ni občutil. Robbie ni bil edini, ki je v hiši začutil negativno energijo. Slednja se je kazala tudi v odklonskem obnašanju njegovega štirinožnega prijatelja, psa Sida, ki se po neprijetnem dogodku s predvajano skladbo ni več želel zadrževati v tistem prostoru.