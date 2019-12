Willie Nelson zaradi težav z dihanjem prenehal kaditi marihuano

Legendarni pevec je še dodal: "Ne kadim več – začel sem bolje skrbeti zase."Pred časom je glasbenik priznal, da je marihuano kadil celo na strehi Bele hiše, med drugim pa mu je celo rešila žilvljenje, njegova obsedenost s 'travo' pa je navdihnila celo Tobyja Keitha, ki je napisal pesem I'll Never Smoke Weed with Willie Again.

Glasbena ikona je zaradi svojih težav z dihanjem konec avgusta celo prestavil nekaj svojih nastopov in turnejo nadaljeval šele mesec kasneje. "Marihuano sem začel nadomeščati z drugačnimi substancami in to me je skoraj ubilo," je še dodal.

Sicer pa je legendarni country glasbenik javnosti že dolgo poznan kot aktivist za legalizacijo marihuane. Svojega nagnjenja do kajenja 'trave' pa ni nikoli skrival in zaradi tega je bil tudi večkrat aretiran.