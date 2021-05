Willow Smith presenetila mamo Jado z združitvijo njene nekdanje skupine

Američanke oziroma ameriške mame bodo praznovale materinski dan. Ker gre za posebni praznik, so se mnogi zvezdniki že lotili presenečenj, ki jih pripravljajo svojim materam ali ženam. Med njimi je tudi hči igralca Willa Smitha in Jade Pinkett Smith, Willow. Ta se je odločila, da mamo Jado preseneti s ponovno združitvijo njene nekdanje glasbene skupine.

Jada Pinkett Smith, žena igralca Willa Smitha, je bila včasih članica glasbene skupine Wicked Wisdom, ki jo je prav ona ustanovila leta 2002. Ob prihajajočem materinskem dnevu, pa ji je hči Willow pripravila prav posebno presenečenje, skupino je za to priložnost ponovno združila, z njimi pa je tudi zapela pesem Bleed All Over Me. Skupina z Willow na čelu je nastop Jadi v čast opravila kar na dvorišču njene družinske hiše.

icon-expand Willow Smith, Jada Pinkett Smith in Adrienne Banfield-Norris FOTO: Profimedia

Nastop Willow s skupino Wicked Nation so tudi posneli za posebno epizodo pogovorne oddaje Red Table Talk, ki jo vodi Jada skupaj s hčerjo in materjo Adrienne Banfield-Norris, predvajajo pa jo kar na družbenem omrežjuFacebook. Na koncu te posebne epizode Willow svojo mamo Jado odpelje iz hiše, kjer že čakata člana skupine Pocket Honore in Taylor Graves z drugimi glasbeniki. Presenečenje je veliko, Willow pa razkrije, da je v preteklih mesecih vadila s skupino, nato pa z njimi tudi nastopi in zapoje eno njihovih pesmi. Jada je vidno ganjena, med hčerinim nastopom pa tudi sama poje in stresa z glavo, kot je to v navadi med ljubitelji metal glasbe.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Ko sem bila stara tri ali štiri leta, sem se pridružila mami na turneji njene skupine. Wicked Wisdom so bili hudi. To je glasba, s katero sem odraščala. Moja mama je bila Superženska, rokerica, bojevnica in starš hkrati. Res je bila huda ženska,"je dejala Willow. "Bila sem mamina največja oboževlka. Vsak večer sem želela na varnostnikova ramena in jo gledati med nastopom. Ona je bila rokerska zvezda, jaz pa sem živela za njeno skupino. Edino pravilno je bilo, da počastim tisti čas njenega življenja, saj mi je s tem pokazala, kaj v resnici pomeni postati ženska,"je še povedala Willow.

Jada Pinkett Smith je s skupino Wicked Wisdom izdala dva albuma. Leta 2004 so bili predskupina na turneji pop pevke Britney Spears, leto pozneje pa so nastopili na festivalu Ozzfest, katerega idejni vodji sta bila Ozzy Osbourne in njegova žena Sharon.