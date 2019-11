Willu Smithu med kolonoskopijo odkrili polip

Ameriški igralec Will Smith je pred kratkim prestal prvi pregled debelega črevesja in izkušnjo delil na Instagramu. Na kolonoskopijo se je odpravil zgolj preventivno, zdravniki pa so mu po posegu povedali, da so odkrili polip, ki so ga morali odstraniti, saj bi se v nasprotnem lahko razvil v tumor.

51-letni ameriški igralec Will Smith je pred kratkim prestal prvi pregled debelega črevesja oziroma kolonoskopijo in svojo izkušnjo delil na Instagramu. Objavljen videoposnetek je obogatil s šaljivim pripisom: ''Pravijo, da na Instagramu ne moreš dobiti 50 milijonov sledilcev, dokler ne pokažeš zadnjice. Torej, tukaj sem in prestal bom kolonoskopijo ... '' Čeprav je šlo le za preventiven pregled, ki je priporočljiv za vse moške po 50. letu starosti in o katerem se je igralec na začetku tudi pošalil, pa je po posegu izvedel, da so mu zdravniki odstranili tudi potencialno nevarno tkivo. Pojasnili so mu, da so med kolonoskopijo odkrili polip, ki so ga odstranili, saj bi se v nasprotnem lahko razvil v tumor. Postopek priprave na kolonoskopijo in občutke po njej je Smith objavil tudi na YouTubu, kjer je razkril, da se je na pregled odpravil po priporočilu zdravniceAle Stanford. Slednja ga je spremljala tudi v bolnišnici, kjer je po opravljenem posegu zatrdila, da je celoten postopek potekal brez zapletov. 51-letnik je ob prihodu domov opozoril na pomembnost tovrstnih preventivnih pregledov in povedal:''Živimo v letu 2019 in moramo paziti na svoje zdravje. Obstaja določen občutek sramu, a takšne stvari enostavno morate storiti. Mislil sem, da se bom pri snemanju vloga zabaval, nisem pa vedel, da se bo pojavil polip.''