Willu Smithu pot prekrižal puran: Zagotovo je zbežal!

V času zahvalnega dne, ko ameriške družine uživajo v sproščenih družinskih trenutkih in tradicionalni večerji, je igralec in medijska osebnost Will Smith doživel nenavadno in zabavno izkušnjo. Medtem, ko se je odpravil po zadnjih nakupih, mu je pot prekrižal puran, ki se je sprehajal po njegovem voznem pasu. Zvezdnik je zmanjšal hitrost in začel snemati dogajanje na cesti, obenem pa je dejal:''Zagotovo veš, da je zahvalni dan, ko na cesti vidiš presnetega purana.'' Potem, ko je živali potrobil in se ta ni zganila, je zavpil:''Človek moj, umakni se s ceste! ... Zagotovo je zbežal!''Na svojem uradnem Instagram profilu je delil videoposnetek svojega bližnjega srečanja s puranom, poleg pa zapisal:''Zakaj je puran prečkal cesto? Ne, resno ... Zakaj je to storil?! Družini sem želel prinesti le nekaj kosov pite!''