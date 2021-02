Wilmer Valderrama, nekdanji partner Demi Lovato, postal očka

Wilmer Valderrama in Amanda Pacheco sta en dan po valentinovem, 15. februarja, postala starša. Novico o rojstvu sta na družbenih omrežjih naznanila en teden pozneje in javnosti že predstavila hčerkico, katere ime za zdaj še skrivata pred javnostjo.

"Življenje je nenehno razvijajoče se potovanje in v vseh tistih časih, ko naša pot potrebuje luč ... so pogosto poslani angeli, ki nam pokažejo pot in da smo lahko več. Naravnost iz nebes pozdravljava najino prvo hčerko ..."je Wilmer na Instagramu naznanil rojstvo hčerkice in v objavi združil dve fotografiji. Na prvi 41-letni igralec ob zaročenki v naročju drži svojo malo princesko, na drugi pa s hčerko v naročju pozira ponosna mamica.