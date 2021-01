Wilmer Valderrama z izbranko pričakuje deklico

40-letni igralec Wilmer Valderrama je z oboževalci in sledilci na Instagramu z navdušenjem delil novico, da z zaročenko Amando Pacheco pričakujeta deklico. Bodoča starša sta vsak na svojem profilu objavila videoposnetek iz zabave, na kateri sta skupaj s svojima družinama in v krogu prijateljev izvedela za spol otroka. Med drugim sta sporočila, da sta pri organizaciji zabave upoštevala vse protikoronske varnostne ukrepe in da so bili vsi povabljenci predhodno testirani.

Zaljubljenca sta izbrala zelo zanimiv način, da izvesta spol otroka. Neki moški je skočil s padalom in po zraku razpršil rožnato barvo, ki je razkril, da bosta dobila punčko. Zbrana druščina je z zanimanjem spremljala dogajanje v zraku in se razveselila novice, bodoča mamica pa je v videu povedala, da je slutila, da pod srcem nosi deklico.