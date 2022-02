Wilsonova zahtevala prepoved približevanja za moškega, ki trdi, da je mati njegovega sina

V sodnih dokumentih je zabeleženo, da je moški izvedel, kje v Los Angelesu stoji hiša 41-letnice, in se nato pojavil pred zgradbo. Pred vrati ji je pustil na roke spisano sporočilo, v katerem trdi, da sta starša 20-letnemu sinu. Opisal je tudi podrobnosti, kako sta se spoznala. Po njegovih besedah je bilo to v nočnem klubu leta 2001, ko naj bi se pogovarjala in kasneje tudi poljubila. ''Oba veva, kaj se je zgodilo potem,'' je še zapisal.

Wilsonova je njegove navedbe seveda zanikala in dejala, da se ni njuno srečanje nikoli zgodilo in da moškega ne pozna. Kljub vsemu se je moški pogosto pojavljal pred njeno hišo s podobnimi sporočili z izmišljeno zgodbo, prilagal pa je tudi manjša darila, denimo majhnega plišastega pingvina z napisom ''Ljubezen''. Igralka je dejala, da si moški ''stvari domišlja in da si je v glavi ustvaril zgodbo o razmerju, ki ni resnično in za katero si želi, da bi se nadaljevalo''.