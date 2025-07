Wimbledon tudi letos privabil številne zvezdnike

Odprto teniško prvenstvo v Angliji ali na krajše Wimbledon je že z začetnimi dvoboji med moškimi in ženskami na tribune zelenice privabilo številne zvezdniške obraze. Med gledalci so tako opazili pevca skupine Foo Fighters Dava Grohla , ki je pokramljal z igralcem Johnom Ceno , zakonca Nicka Jonasa in Priyanko Chopra ter zaljubljeno pevko Olivio Rodrigo z igralcem Louisom Partridgem .

V svetlo modrem sakoju, beli srajci in črni kravati je na tribunah sedel igralec Dominic Cooper, navijala pa sta tudi Leslie Mann in Judd Apatow, ki sta izbrala oblačila svetlih barv. Da športniki ne spremljajo samo svojih disciplin, je dokazal angleški plavalec Tom Daley, ki si je tekmo ogledal v spremstvu svetlolasega dekleta, v London pa sta pripotovala tudi zakonca Jordyn Blum in Dave Grohl, ki sta se pred meseci morala javno soočiti z glasbenikovo nezvestobo in njegovim priznanjem, da je postal oče nezakonskega otroka.