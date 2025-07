Wimbledonski dremež: Hugh Grant zaspal med obračunom Đokovića

Srb Novak Đoković je v drugem četrtfinalu premagal Italijana Flavia Cobollija . Teniški obračun pa je bolj kot športnika očitno utrudil igralca Hugha Granta , ki si je tekmo ogledal z ženo Anno Elisabet Eberstein . 64-letnika so namreč kamere ujele, medtem ko si je na tribunah privoščil krajši dremež. Posnetek je hitro obšel splet in postal viralen.

Ne le, da je zvezdnik sedel na predelu tribune, ki je namenjen najvišjim gostom, pred njim je sedela kraljica Camilla. Tako imenovani wimbledonski dremež je razdvojil uporabnike na spletu. Medtem ko se je nekaterim vse skupaj zdelo zabavno in človeško, saj so teniški obračuni dolgi, so se drugi razburjali, češ da si zvezdnik ne zasluži sedeža na tribuni. "Kako lahko kdo zaspi med teniško tekmo Novaka Đokovića? Jaz bi dal svoje oči in zobe, da bi imel njegov sedež, on pa drema!"

Grant še zdaleč ni edini zvezdnik, ki se te dni mudi na prestižnem teniškem turnirju. Isti obračun so si ogledali tudi nekdanji izbranec Taylor Swift igralec Joe Alwyn, zvezdnik serije Monsters Cooper Koch in igralec iz filma Vroči Mike Matt Bomer.