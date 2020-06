Winona Ryder o dolgoletnem prijateljstvu s Keanujem Reevesom

Igralka Winona Ryder je ponosna na prijateljstvo, ki ga je spletla s kolegom Keanujem Reevesom. Spoznala sta se leta 1992 na snemanju filma Drakula. Takrat igralec ni želel poslušati navodil režiserja Francisa Forda Coppole in se je igralki s tem močno prikupil. Kasneje sta se skupaj pojavila še v treh celovečercih.

Zvezdnica se še danes spominja trenutka, ko se je zbližala z Reevesom, s katerim jo veže dolgoletno prijateljstvo. Spoznala sta se na snemanju filma Drakula iz leta 1992. Za njun lep odnos je ključen dogodek, ko je Keanu zavrnil navodila režiserja, da jo užali in s tem pripravi do joka. Francis Ford Coppola, ki je sedel na režiserskem stolčku, je igralko poskušal prepričati, da zajoče za potrebe prizora s podganami. Ryderjeva, ki je v filmu upodobila Mino Harker, se je trudila s čustveno reakcijo, pri čemer ji je želel pomagati ravno režiser. Ta je kričal neprimerne besede z namenom, da bi pokazala čustva žalosti in groze, vendar taktika ni bila uspešna.

icon-expand Zvezdnika veže prijateljstvo, dolgo skoraj tri desetletja. FOTO: Profimedia

Coppola je k podobnemu dejanju spodbudil še ostale moške člane ekipe. Richard E. Grant, Anthony Hopkinsin Keanu Reeves so tako dobili navodilo, naj igralko z žaljivkami spravijo do solz.''Keanu ni želel, Anthony ni želel. Enostavno ni delovalo. Zelo sem bila presenečena,''je povedala igralka in dodala, da je bil to pričetek lepega odnosa s priljubljenim igralcem.

icon-expand Igralca sta skupaj zaigrala tudi v filmu 'Destination wedding'. FOTO: Profimedia