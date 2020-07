Winona Ryder 'šokirana in razburjena' zaradi obtožb zoper Johnnyja Deppa

Na sodišču sta spregovorili dve bivši ženi igralca Johnnyja Deppa. Obe sta nad obtožbami, da je bil zvezdnik nasilen nad ženo Amber Heard popolnoma šokirani. Tako Winona kot tudi Vanessa sta potrdili, da sami v njem nikoli nista začutili nikakršne agresije.

Winona Ryder, igralka, ki je bila z Johnnyjem Deppom zaročena v 90. letih prejšnjega stoletja, je na sodišču podala izjavo, v kateri je povedala, da so jo obtožbe, da naj bi bil igralec agresiven, šokirale. "Ideja, da naj bi bil izjemno nasilna oseba, ne bi mogla biti dlje od osebe, ki sem jo poznala in jo imela rada. Ne morem dojeti, da je dejansko žrtev takšnih obtožb. Nikoli, ampak res nikoli, ni bil do mene agresiven. Nikoli in nikdar ni bil nasilen do kogarkoli. Iskreno, poznam ga le kot izjemno ljubečo osebo. Je dober moški, ki je izjemno ljubeč, skrben in do mene je bil vedno zelo zaščitniški. Ob njem sem se vedno počutila zelo varno. Nikogar nočem označiti za lažnjivca, a če sklepam na podlagi svoje izkušnje z Johnnyjem, si je res težko predstavljati, da bi bile te grozovite obtožbe resnične." Dodala je, da se zaveda, da je zelo pomembno, da tudi ona poda svojo izjavo in pristavila, da se zaveda, da ni bila pristona v Johnnyjevem življenju v zadnjih letih in da ne ve, kakšen je bil njegov zakon z Amber Heard:"Ko sem izvedela za obtožbe, sem bila popolnoma šokirana, zmedena in razburjena."

O svojem odnosu z njim pa je spregovorila tudi Vanessa Paradis, s katero je bil Johnny več kot 14 let in s katero ima dva otroka. "Te obtožbe niso nikakor podobne Johnnyju, ki sem ga poznala jaz osebno. V vseh letih najinega zakona in zveze ni bil nikoli agresiven ali karkoli podobnega. Videla sem te grozne obtožbe, ki so vplivale tudi na njegovo kariero, saj so, na žalost, ljudje začeli verjeti tej nesmiselni zgodbi. Vse skupaj je zelo zaskrbljujoče, saj je Johnny velikokrat pomagal drugim ljudem, tako zasebno kot profesionalno. Vedno je bil zelo prijazen in pripravljen priskočiti na pomoč."

