Wiza Khalifo zaradi kajenja marihuane obtožili nezakonitega posedovanja drog

Wiz Khalifa se je te dni mudil v Romuniji, kjer je nastopil na enem od glasbenih festivalov, a se njegov nastop ni končal povsem tako, kot si je predstavljal. Na odru je namreč prižgal cigareto, v kateri je bila marihuana, a ker se očitno ni seznanil s pravili države, v kateri je gostoval, so ga prijeli policisti. Zvezdnik je bil tako obtožen posedovanja mamil in je nekaj časa preživel v priporu, zdaj so ga že izpustili, za svoje dejanje pa se je tudi že opravičil.

Wiz Khalifa si zagotovo ni predstavljal, da se bo njegov nastop na enem od glasbenih festivalov Beach Please! v Romuniji končal v priporu. Zvezdnik je med nastopom nič hudega sluteč prižgal cigareto, v kateri je bila marihuana. A očitno se pred tem ni pozanimal o pravilih, ki veljajo v omenjeni državi in kaj hitro so ga pridržali policisti.

Glasbenika so odpeljali na zaslišanje in ga obtožili nezakonitega posedovanje drog, ki se v Romuniji dejansko lahko kaznuje z do 10 leti zapora. "Tožilci Direktorata za preiskovanje organiziranega kriminala in terorizma – Teritorialna služba Constana so odredili uvedbo kazenskega postopka proti obtožencu (ameriškemu državljanu), ki ga preiskujejo zaradi kaznivega dejanja nezakonitega posedovanja drog," so sporočili romunski tožilci za boj proti organiziranemu kriminalu. V izjavi za javnost so še dodali, da je obtoženi posedoval več kot 18 gramov konoplje in jo v obliki cigarete užil na odru.

Raperja so po zaslišanju sicer izpustili, za svoje dejanje pa se je na družbenih omrežjih tudi že opravičil. "Včeranjšnji nastop je bil izjemen. In to ni bil izraz nespoštovanja do Romunije kot države. Bili so zelo spoštljivi in me izpustili. Vrnem se kmalu, a naslednjič brez velikega džojnta," je še v svojem slogu dodal.

