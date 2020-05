Woody Allen komentiral hčerkine obtožbe o nadlegovanju: Tračev ne berem

Posvojenka igralca in režiserja je že pred leti spregovorila za javnost in povedala, da naj bi jo Woody v otroštvu spolno zlorabljal. Zdaj je v novem intervjuju režiser izrazil svoje mnenje o spornih besedah hčerke, ki sta jo posvojila z Mio Farrow, in tračih, ki jih pišejo ameriški rumeni mediji.

Potem ko jeWoody Allen zanikal obtožbe, da naj bi spolno zlorabljal posvojenko Dylan Farrow, je sledila prekinitev pogodbe z Amazonom za snemanje enega od njegovih novih filmov. Tudi založba Hachette je po protestih zaposlenih proti objavi avtobiografije o Allenu zavrnila sodelovanje z njim. A to še ni vse. Allen izgublja tudi zvezdniške prijatelje, saj so se igralci, s katerimi je sodeloval v svojih filmih, zaradi obtožb njegove posvojenke od režiserja oddaljili.

icon-expand Woody se na obtožbe ne ozira in jih vseskozi zanika. FOTO: AP

A Woody pravi, da ga to ne moti. Prepričan je celo, da so se igralci in delavci v filmski industriji od njega oddaljili zaradi taktičnih razlogov, ne zaradi moralno spornih obtožb, ki jih sam sicer zanika. Igralec Timothee Chalament je ves dobiček, ki ga je dobil z vlogo v Woodyjevem filmu Deževni dan v New Yorkudaroval organizaciji, ki podpira gibanje Time's Up(to se bori za boljšo zastopanost in varnost žensk v Hollywoodu). Režiser je prepričan, da je bila poteza zgolj taktična.

"Timothee je moji sestri, ki je producirala film, povedal, da je zanj pomembno, da pove, kar je povedal, saj je bil nominiran za oskarja. Moral se je očistiti kakršne koli povezave z menoj," je povedal v svežem intervjuju za Mail on Sunday. Timothee je namreč pred dvema letoma v intervjuju za The Guardian na vprašanje, zakaj se je odločil sodelovati z Woodyjem, povedal: "Večkrat so me že to vprašali. Zakaj sem se odločil za sodelovanje, vam ne morem povedati, saj imam zaradi snemanja filma podpisano pogodbo, a lahko povem, da bom ves dobiček daroval organizaciji Time's Up."

icon-expand Timothee in Woody na snemanju filma Deževni dan v New Yorku FOTO: Profimedia

A Woodyja ne skrbi njegovo stanje v Hollywoodu, saj se nikoli ni čutil kot eden od njih. Vedno se mu je zdelo, da je izobčenec, da ni bil sprejet med priljubljenimi zvezdniki. "Zavedam se, da sem predmet tračev in šušljanja o škandalih, a me ne moti. Živim svoje življenje. Delam. Igram jazz. Gledam športne prireditve. Dobivam se s prijatelji. Ne oziram se na trače in ne berem ničesar," je povedal. Dodal je, da tudi, če bi se posvojenka Dylan odločila spregovoriti in povedati, da si je celotno zadevo izmislila, bi še vedno ostali ljudje, ki bi verjeli, da jo je zlorabljal. "Ignoriram vse skupaj. Delam in živim naprej. Obkrožen sem z ljudmi, ki me poznajo že dolga leta in poznajo resnico," je še povedal 84-letnik.