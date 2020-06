Woody Allen o posledicah obtožb nadlegovanja: Delo ne trpi

Woody Allen je v svežem intervjuju spregovoril o igralcih, ki so mu v zadnjih nekaj letih obrnili hrbet. Po tem, ko so januarja 2018 v javnost ponovno privrele Dylanine obtožbe zoper očeta, češ da jo je nadlegoval, so se nekateri zvezdniki odločili, da ne bodo več sodelovali z režiserjem. Na noben način niso želeli sodelovati z nekom, zoper katerega se bori gibanje #MeToo , ki se zavzema za pravice zlorabljenih ženk.

IgralkaRebecca Hall in igralec Timothee Chalament sta povedala, da obžalujeta sodelovanje z Allenom in da sta vso svojo plačo, ki sta jo dobila za vlogo v njegovem filmu, darovala organizacijam, ki se borijo zoper nasilja in zlorabam proti ženskam. Allen je v intervjuju povedal, da se mu njihove poteze zdijo smešne.

"Igralci nimajo pojma, kaj je res in kaj ne in se oklenejo neke samovšečne, javne podobe, ki je zelo varna," je povedal 84-letnik in dodal: "Kdo na tem svetu ni proti zlorabi otrok? Takšni so igralci in igralke. Odpovedali so se me, ker je to postalo moderno. To je tako kot uživanje špinače, kar na enkrat jo vsi jedo."

Režiser pravi, da ga javne obtožbe v medijih ne motijo in dodal: "Predvidevam, da bo veliko ljudi do konca mojega življenja mislilo, da sem nekakšen predator. Karkoli rečem, se zdi nepomembno in samozadostno, predvsem pa kot neka obramba. Zato menim, da je najbolje, če grem svojo pot in delam še naprej in snemam filme."

In to tudi dela. Odkar so se leta 2018 ponovno pojavile obtožbe njegove posvojenke, je z oskarjevko Kate Winsletposnel filmWonder Wheel. Posnel je tudi film Deževni dan v New Yorku, v katerem je omenjeni Chalamet. S Christopherjem Waltzomin Gino Gershon pa je posnel komedijo Rifkin's Festival.