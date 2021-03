Woody Allen po 30 letih prekinil molk za ameriške televizije: Nisem kriv

V najnovejšem intervjuju je ameriški režiser Woody Allen končno komentiral obtožbe svoje posvojenke, da naj bi jo pred leti posilil. Udarni intervju je objavila televizija CBS. Intervju so sicer posneli lani poleti, izdali pa so ga šele zdaj, ko se je na ameriški televiziji končala dokumentarna serija Allen vs. Farrow, ki se je še enkrat dotaknila obtožb zoper režiserja. Allen pri seriji ni sodeloval in zanjo ni dal svojega komentarja.

Osrednji intervju z Allenom je večinoma le ponovitev argumentov, ki jih je režiser, ki je danes star 85 let, že večkrat ponovil v svojo bran. Obtožbe zoper filmarja so postale javne, ko je bilaDylanstara sedem let, torej leta 1992. V intervjuju Allen znova zanika vse obtožbe in dodaja, da je bila njegova posvojenka zagotovo nagovorjena, da pove vse laži. Prepričan je namreč, da je Dylan mama Mia Farrow nagovorila na laži, ker naj bi bila po 12 letih zakona jezna na Allena, da se je zapletel z njeno posvojenko Soon Yi Previn. Soon in Woody sta poročena od leta 1997.