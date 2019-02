Woody Allen proti Amazonu vložil večmilijonsko tožbo

Še poleti se je ugibalo, kaj se dogaja s filmom A Rainy Day in New York režiserja Woddyja Allena, ki bi moral biti prikazan na TV mreži Amazon. Producenti filma so namreč javili, da se še vedno niso odločili, kdaj bo film dobil datum premiere. Časopis New York Post pa je kasneje zapisal, da so pri podjetju film čisto tiho dali v predal in ga dejansko ne mislijo predvajati.

Uradnega razloga niso javili, veliko pa se je govorilo, da vzrok tiči v obtožbah o spolnem nadlegovanju. Njegova posvojenka Dylan Farrow je dejala, da jo je oče spolno nadlegoval, ko je bila stara komaj sedem let ter dodala, da je oče 'spolni plenilec, ki je v naš dom vnesel kaos'. Režiser filmov, kot so Annie Hall, Polnoč v Parizu, Manhattan, Ljubezen v Barceloni, je takrat obtožbe zanikal.

Zdaj pa so tuji mediji zapisali, da se je režiser odločil, da bo tožil TV mrežo Amazon za skoraj 60 milijonov evrov. V tožbi je zapisal, da je podjetje prekršilo pogodbo ter dodal, da se je podjetje od pogodbe umaknilo brez pravega razloga, kajti podjetje je bilo seznanjeno z obtožbami, ki so letele na režiserja. Britanska spletna stran BBC je podjetje prosila za komentar, a do zdaj se Amazon še ni odzval.