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Tuja scena

Woody Allen v španski prestolnici začel snemati svoj novi film

Madrid, 26. 10. 2026 10.55 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A. STA
Režiser naj bi pri Madridu stavil na njegovo arhitekturo in urbano okolja.

Ameriški filmski ustvarjalec Woody Allen v Madridu snema svoj 51. film. Snemanje filma sta s tremi milijoni evrov podprla madridska mestna občina in regionalna vlada, 90-letnik pa bo v španski prestolnici preživel šest tednov. Cilj filma je okrepiti mednarodni ugled prestolnice, ki se spopada s stanovanjsko krizo.

Woody Allen se trenutno mudi v Madridu. 90-letni režiser je v španski prestolnici začel s snemanjem svojega 51. filma po vrsti, kamere pa so se prižgale že 5. oktobra. Celotno snemanje naj bi trajalo šest tednov. Naslov filma zaenkrat ostaja skrivnost, zagotovo pa je, da se bo v naslovu pojavila beseda Madrid.

Woody Allen se mudi v Madridu.
Woody Allen se mudi v Madridu.
FOTO: Profimedia

A pri tem ne gre za režiserjevo muho, temveč pogodbeno obveznost. Madridska regionalna vlada, ki jo vodi konservativna Isabel Diaz Ayuso iz desne Ljudske stranke, in mestna občina, ki jo prav tako nadzira desnica, sta k produkciji prispevali po 1,5 milijona evrov, kar je četrtina 12-milijonskega proračuna filma. V zameno javno dostopna pogodba z regionalnimi oblastmi zahteva, da bo Madrid v filmu zlahka prepoznaven in da del filma jasno prikazuje njegove ulice, spomenike in pokrajine.

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Po navedbah francoskih medijev je projekt del prizadevanj, da se španska prestolnica uveljavi kot eno od vodilnih svetovnih središč filmske industrije ter vanjo privabi tuje produkcije, posledično pa se s tem ustvari nova delovna mesta ter da se okrepi tamkajšnja avdiovizualna industrija. Po podatkih Madridskega filmskega urada so v španski prestolnici lani posneli 71 celovečernih filmov, 52 televizijskih serij in več kot 410 reklam.

Režiser naj bi pri Madridu stavil na njegovo arhitekturo in urbano okolja.
Režiser naj bi pri Madridu stavil na njegovo arhitekturo in urbano okolja.
FOTO: Profimedia

Režiser, štirikratni dobitnik oskarja, naj bi pri Madridu stavil na njegovo arhitekturo in urbano okolje, ki se po njegovem mnenju ujema z vzdušjem zgodbe, ki jo želi prikazati. Snemali bodo na več kot 30 lokacijah, v igralski zasedbi sodobne komedije pa so Marton Csokas, Jemima Kirke, Jakob Oftebro, Peter Vives in Alexi Wasser. Sodeluje tudi približno 700 statistov.

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Ameriški filmski ustvarjalec je v Španiji že posnel film Ljubezen v Barceloni (2008), v katerem so zaigrali Javier Bardem, Penelope Cruz, Scarlett Johansson in Rebecca Hall. Film je bil posnet predvsem v Barceloni, pa tudi na drugih lokacijah v Kataloniji in Asturiji. Cruzova je za svojo vlogo prejela oskarja za najboljšo stransko igralko. Med njegove evropske projekte sodi tudi film Rifkinov festival iz leta 2020, ki ga je snemal v španskem San Sebastianu.

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