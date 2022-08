Woody Harrelson dojenčici, ki mu je podobna, napisal pesem

Ni pogosto, da na svet prijoka otrok, ki je podoben igralcu Woodyju Harrelsonu. Ko je to opazila mama dojenčice s podobnim nasmehom, kot ga ima igralec, je njuni fotografiji združila in ju objavila na družbenem omrežju. Fotografija je dosegla zvezdnika in ga tako navdušila, da je svoji dvojnici napisal pesem.

Dani Grier Mulvenna je na fotografiji, kjer se njena dojenčica Cora smeji, opazila, da je njen nasmešek podoben nasmehu igralca Woodyja Harrelsona. Iz fotografije svojega otroka in fotografije igralca je naredila kolaž in ga objavila na Twitterju, kjer je zapisala: "Okej, ampak kako najina hči izgleda kot Woody Harrelson?" Objava je dobila kar 490 tisoč všečkov, dosegla pa je tudi samega Woodyja. Ta je bil nad podobnostjo tako navdušen, da je dojenčici napisal pesem, ki jo je naslovil Oda za Coro in jo objavil na svojem profilu na Instagramu."Si prisrčen otrok./ Primerjava mi laska./ Imaš čudovit nasmešek./ Želim si, da bi imel tvoje lase," je šaljivo zaključil 61-letni zvezdnik. Mulvenna je pod objavo zvezdniku zapisala, da njegovo dejanje ne bo pozabljeno. "Polepšal si naš dan. Komaj čakam, da ji to pokažem, ko bo starejša. Imaš še enega oboževalca za vse življenje." Nad podobnostjo so se čudili tudi drugi Woodyjevi sledilci: "Enaka je, le z več lasmi." "Tvoj otroški dvojnik." "Dejansko sem mislil, da je to fotografija Woodyja, ko je bil mlajši." PREBERI ŠE Severina spoznala hollywoodske zvezde: od McConaugheyja do Harrelsona Harrelson je nedavno dopustoval na Hrvaškem, kjer so mu družbo delali številni hollywoodski zvezdniki – Matthew McConaughey, Chris Rock, Wanda Sykes, Sacha Baron Cohen in P. Diddy. Ko so večerjali v restavraciji na otoku Vrnik pri Korčuli, je tam na njih naletela pevka Severina, ki je srečanje obeležila na Instagramu.