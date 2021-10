Woody Harrelson v samoobrambi udaril moškega

V policijskem poročilu je navedeno, da je vidno alkoholiziran moški fotografiral Harrelsona in njegovo hčer. Igralec je nato pristopil do moškega in mu zabičal, naj nemudoma preneha s fotografiranjem in naj izbriše ves material, ki je tisti večer nastal. Harrelson je pozneje povedal, da je moški planil nanj v nameri, da ga zgrabi za vrat.