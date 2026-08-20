Woody Harrelson v sarajevskem lokalu zapel uspešnico Miša Kovača

"O, moj bog, kakšna legenda," in "kombinacija, za katero nismo vedeli, da jo potrebujemo," se glasijo komentarji pod posnetkom sproščenega druženja zvezdnikov, ki ga je objavil sarajevski frizer Senad Čavdar. Goran Navojec, Goran Višnjić, Joško Lokas in legendarni Woody Harrelson so namreč po podelitvi src Sarajeva, častnih nagrad Sarajevskega filmskega festivala, ki sta ju letos prejela prav Harrelson in Emir Hadžihafizbegović, večer nadaljevali precej bolj sproščeno.

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V enem izmed sarajevskih lokalov so dobro razpoloženi igralci zapeli eno najbolj prepoznavnih ljubezenskih pesmi Miša Kovača, Malo mi je jedan život s tobom. Kljub temu da gre za pesem v hrvaškem jeziku, je hollywoodski igralec brez večjih težav sledil petju svojih kolegov. Druženje pa se s tem ni končalo, po poročanju hrvaških medijev se je zvezdniška druščina pozneje preselila še v drugo sarajevsko restavracijo in večer nadaljevala skupaj.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Woody Harrelson v Sarajevu AP

Woody Harrelson v Sarajevu AP

Woody Harrelson v Sarajevu AP

Woody Harrelson v Sarajevu AP

Woody Harrelson v Sarajevu AP









Harrelson in Višnjić prijateljujeta že tri desetletja

Harrelsonova družba ni naključna. Z Goranom Višnjićem se poznata že približno 30 let, spoznala pa sta se med snemanjem filma Welcome to Sarajevo režiserja Michaela Winterbottoma. Na njuno dolgoletno prijateljstvo je Harrelson spomnil tudi ob prevzemu častnega srca Sarajeva. "Med snemanjem filma sem spoznal Gorana Višnjića, ki je nocoj tukaj z nami. Ostal mi je drag prijatelj in verjetno je največji hrvaški igralec – če izvzamemo nogometaše, ki so tako ali tako najboljši igralci," se je pošalil in pošteno nasmejal občinstvo.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Woody Harrelson v Sarajevu AP

Woody Harrelson v Sarajevu AP

Woody Harrelson v Sarajevu AP





V Sarajevu razkril eno svojih največjih poslovnih napak v karieri

Med obiskom Sarajeva je bil 65-letni igralec presenetljivo odkrit tudi glede manj bleščečih trenutkov svoje kariere. Na festivalskem masterclassu je razkril, da je pred desetletji zavrnil glavno vlogo v filmu Jerry Maguire, ki je pozneje postala ena najbolj znanih vlog Toma Cruisa. Scenarij, ki mu ga je takrat poslal producent James L. Brooks, ga namreč ni prepričal, da bi občinstvo zanimal film o športnem agentu. Danes brez ovinkarjenja priznava, da se je zmotil. Kljub poslovni napaki ima Harrelson danes za seboj več kot štiri desetletja dolgo kariero, po tri nominacije za oskarja in emmyja. V Sarajevu pa je dejal, da svojih uspehov ne meri v kipcih.