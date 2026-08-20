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Woody Harrelson v sarajevskem lokalu zapel uspešnico Miša Kovača

Sarajevo, 20. 08. 2026 15.05 pred 2 urama 2 min branja 2

Avtor:
A. P.
Woody Harrelson

Slavni Woody Harrelson ob obisku Sarajeva ni užival le v filmskem programu. Potem ko je na Sarajevskem filmskem festivalu prejel častno nagrado srce Sarajeva, je večer zaključil v družbi hrvaških zvezdnikov Gorana Višnjića, Gorana Navojca in Joška Lokasa, s katerimi so v enem izmed lokalov zapeli uspešnico Miša Kovača.

"O, moj bog, kakšna legenda," in "kombinacija, za katero nismo vedeli, da jo potrebujemo," se glasijo komentarji pod posnetkom sproščenega druženja zvezdnikov, ki ga je objavil sarajevski frizer Senad Čavdar. Goran Navojec, Goran Višnjić, Joško Lokas in legendarni Woody Harrelson so namreč po podelitvi src Sarajeva, častnih nagrad Sarajevskega filmskega festivala, ki sta ju letos prejela prav Harrelson in Emir Hadžihafizbegović, večer nadaljevali precej bolj sproščeno.

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V enem izmed sarajevskih lokalov so dobro razpoloženi igralci zapeli eno najbolj prepoznavnih ljubezenskih pesmi Miša Kovača, Malo mi je jedan život s tobom. Kljub temu da gre za pesem v hrvaškem jeziku, je hollywoodski igralec brez večjih težav sledil petju svojih kolegov. Druženje pa se s tem ni končalo, po poročanju hrvaških medijev se je zvezdniška druščina pozneje preselila še v drugo sarajevsko restavracijo in večer nadaljevala skupaj.

Harrelson in Višnjić prijateljujeta že tri desetletja

Harrelsonova družba ni naključna. Z Goranom Višnjićem se poznata že približno 30 let, spoznala pa sta se med snemanjem filma Welcome to Sarajevo režiserja Michaela Winterbottoma. Na njuno dolgoletno prijateljstvo je Harrelson spomnil tudi ob prevzemu častnega srca Sarajeva. "Med snemanjem filma sem spoznal Gorana Višnjića, ki je nocoj tukaj z nami. Ostal mi je drag prijatelj in verjetno je največji hrvaški igralec – če izvzamemo nogometaše, ki so tako ali tako najboljši igralci," se je pošalil in pošteno nasmejal občinstvo.

V Sarajevu razkril eno svojih največjih poslovnih napak v karieri

Med obiskom Sarajeva je bil 65-letni igralec presenetljivo odkrit tudi glede manj bleščečih trenutkov svoje kariere. Na festivalskem masterclassu je razkril, da je pred desetletji zavrnil glavno vlogo v filmu Jerry Maguire, ki je pozneje postala ena najbolj znanih vlog Toma Cruisa. Scenarij, ki mu ga je takrat poslal producent James L. Brooks, ga namreč ni prepričal, da bi občinstvo zanimal film o športnem agentu. Danes brez ovinkarjenja priznava, da se je zmotil. Kljub poslovni napaki ima Harrelson danes za seboj več kot štiri desetletja dolgo kariero, po tri nominacije za oskarja in emmyja. V Sarajevu pa je dejal, da svojih uspehov ne meri v kipcih.

Razlagalnik

Sarajevski filmski festival je eden najpomembnejših in največjih filmskih festivalov v jugovzhodni Evropi. Ustanovljen je bil leta 1995, tik pred koncem obleganja Sarajeva, kot simbol odpora in kulturne vitalnosti mesta. Festival vsako leto gosti ugledne filmske ustvarjalce iz celega sveta in služi kot ključna platforma za promocijo regionalne kinematografije. Nagrada 'Srce Sarajeva' velja za prestižno priznanje, ki ga festival podeljuje za izjemne dosežke na področju filmske umetnosti.

Film 'Welcome to Sarajevo', ki je izšel leta 1997, je britansko-ameriška drama, ki temelji na resničnih dogodkih med obleganjem Sarajeva. Režiser Michael Winterbottom je v filmu prikazal grozote vojne skozi oči tujih novinarjev, ki so poročali iz mesta. Film je pomemben, saj je svetovni javnosti približal trpljenje civilnega prebivalstva in kompleksnost humanitarne krize v Bosni in Hercegovini, hkrati pa je bil eden prvih večjih mednarodnih projektov, ki so po vojni osvetlili dogajanje v tem območju.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Woody Harrelson Sarajevski filmski festival Mišo Kovač

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