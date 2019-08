Woody na večerji s Trumpom: Moral sem si vzeti premor

Ameriški igralec Woody Harrelson se je nedavno v intervjuju za revijo Esquire spomnil na večerjo, ki jo je imel skupaj z Donaldom Trumpom in njegovo izbranko Melanio Trump , s katero takrat še nista bila poročena. Večerje se spominja s cmokom v grlu, saj naj bi bilo ozračje tako neprijetno, da mu je postalo slabo in je moral oditi na zrak.

Woodyja je leta 2002 nekdanji guverner Minnesote Jesse Ventura povabil na večerjo s sedanjim ameriškim predsednikom Donaldom Trupom. "Jesse me je prijateljsko povabil na večerjo s Trumpom, ki si je želel, da bi se Jesse leta 2004 pridružil njegovi stranki," je povedal Harrelson in dodal: "Ja, zakaj pa ne. Tako smo se vsi skupaj dobili v Trumpovem stolpu. To je bila ena od najbolj neprijetnih izkušenj v mojem življenju. Večerja je trajala dve uri in pol, najbolj zabavno pa je bilo gledati Jessejeve kretje, ko mu Trump ni pustil do besede."