Wynonna in Ashley Judd izključeni iz mamine oporoke.

Edini izvršitelj Naomine oporoke je tako postal njen dolgoletni soprog Larry Strickland. Ta bo, sodeč po dokumentaciji, brez izrecnega dovoljenja kakršnegakoli sodišča ter brez vpletenosti drugih družinskih članov v celoti nadzoroval zapuščeno imetje. To pa ni vse. V dokumentu je namreč navedeno, da bo za svoje delo izvršitelja poplačan "z razumskim zneskom", s katerim mu bodo povrnjeni stroški za odvetnika in računovodje, ki so bili ali pa še bodo narejeni. V primeru Stricklandove smrti je Naomi za nadomestnega izvršitelja imenovala svaka Reginalda Stricklanda.

Odločitev, ki je po besedah neimenovanega vira razburila predvsem Wynonno Judd, ki je s pokojno mamo sestavljala duet The Judds, je Naomi Judd sodeč po dokumentaciji podpisala leta 2017, ko je bila "zdrave pameti in dobrega spomina." To sta potrdili tudi Melissa Sitzler in Abigail Muelder, ki sta bili v okviru svojega dela v odvetniški firmi Wiatr & Associates priča podpisu 25 evrov milijonske oporoke.