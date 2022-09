Wynonna Judd razkrila, da je jezna na mater, ker si je vzela življenje

"Prejela sem klic in se odpravila k njej. Uspela sem jo še zadnjič videti in se posloviti od nje v bolnišnici," se je med intervjujem spominjala Wynonna in priznala, da je čutila veliko jeze do lastne matere, ki je sprejela odločitev, da konča svoje življenje. "Zaprla sem ji oči, poljubila sem jo na čelo in to je bil konec. Naslednja stvar, ki sem se je zavedala, je bila, da sem sedela na verandi in poskušala ugotoviti, kako naprej," je pripovedovala novinarju Leeju Cowanu.

"Nisem vedela, da je v stanju, v katerem si želi končati svoje življenje, saj je imela take epizode že prej v življenju, a jih je vedno premagala. Živim z vprašanjem, ali sem kaj spregledala in ali bi morala vedeti, kaj se dogaja? Nisem vedela," je pripovedovala 58-letna pevka, ki je na oder stopila tudi z mamo. Na vprašanje, ali je jeza, ki jo je čutila do matere ob njeni smrti, vmes minila, pa je odgovorila: "Ne, mislim, da že nekaj časa ni izginila."