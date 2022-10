Wynonna Judd se je na vajah pred turnejo čustveno zlomila

Turneja, ki vključuje nastope v 11 mestih, se je pričela v Grand Rapidsu v zvezni državi Michigan, vključevala pa bo še Green Bay, Wisconsin, Fort Worth, Texas in Nashville, preden se bo ustavila v njihovem domačem mestu Lexington v zvezni državi Kentucky. Med gosti, ki bodo poleg Wynonne stopili na oder, so Brandi Carlile , Ashley McBryde , Little Big Town , Kelsea Ballerini , Trisha Yearwood , Faith Hill in Martina McBride .

"Uničujoče lepo je, da se lahko vrnem v preteklost in podoživim nekatere te trenutke," je po vaji povedala Wynonna, ki je že bila na avtobusu, ki jo bo popeljal od mesta do mesta turneje. "Opravila sem vajo, del nastopa pa vključuje duet mene in mame. Obrnila sem se, ko sem slišala njen glas, in se čustveno zlomila," je iskreno priznala pevka.

"Težko mi je ob pogledu na njene fotografije in posnetke njenega glasu. Ne vem, koliko vsega tega bom lahko prenesel," je povedal in dodal, da se je žena veselila turneje s hčerko, oboževala pa je tudi povezanost s svojimi oboževalci, ko je stala pred njimi na odru. Zgodba matere samohranilke, ki je preživljala dve hčeri, je postala ena bolj uspešnih v country glasbi, čar pa sta ji dodala še njena bleščeča garderoba in živahen pristop, zaradi česar so se oboževalke še bolj poistovetile z njo.

Pevkine dediščine so se po njeni smrti spomnili njen mož Larry Strickland , skupaj s hčerkama Ashley in Wynonno. Wynonna in Naomi, ki sta nastopali tudi kot duet, sta skupaj večkrat zasedli vrhove glasbenih lestvic, pevkin mož, s katerim sta bila poročena skoraj 33 let, pa je pred začetkom turneje dejal, da upa, da se oboževalci že veselijo, da bodo lahko znova slišali nekatere uspešnice na odrih aren in drugih dvoran. Tudi Larry je priznal, da mu ob pogledu na ženo, katere podoba se bo pojavljala na velikih ekranih dvoran, ne bo vseeno.

"Oboževala je nastope in petje. Rada je imela ljudi in je za njih na odru storila vse. Bila je pevka harmonije. Oboževala je svoje lase in obleke, ki jih je sama oblikovala. To je bil njen svet," je pripovedoval njen mož, ki se spominja njene empatije in potrebe pomagati drugim, ljubezni do živali, še posebej psov, in njene želje po učenju. A vse ni bilo tako lepo in preprosto, saj se je pevka dolga leta borila z depresijo, o čemer je tudi spregovorila v biografski knjigi, njena družina pa je razkrila, da se je zdravila tudi zaradi bipolarne motnje in posttravmatskega sindroma.

Njen mož je razkril, da je zvezdnica sicer obiskovala psihiatra, a je bila njena depresija močnejša od zdravljenja. Pomagati so ji skušali z raznimi zdravili: "Kazalo je, da se njeno stanje le slabša," je povedal Strickland, ki je po zvezdničini smrti upravičen do njenega premoženja. Družina se po pevkini smrti trudi pomagati ljudem, ki se srečujejo s podobnimi težavami, kot jih je imela zvezdnica, in nudi podporo njihovim družinam. S turnejo si želijo doseči, da oboževalci Naomi Judd ohranijo v najlepšem spominu kot lepo, talentirano, pametno in kompleksno žensko z vzponi in padci, a vedno iskreno o svojem potovanju na tem svetu.