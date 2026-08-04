Črnogorska manekenka: Vedno se z veseljem vračam v Slovenijo

Manekenstvo je že vrsto let del vašega življenja. Kaj vas je na začetku najbolj pritegnilo v svet mode in kaj vas v njem še danes najbolj navdihuje?

Moda je v moje življenje vstopila povsem spontano, vendar je zelo hitro postala poklic, kateremu sem se popolnoma posvetila. Najbolj me je pritegnila njena ustvarjalnost ter možnost, da skozi fotografijo, modno revijo ali kampanjo pripovedujete zgodbo brez ene same izgovorjene besede. V vseh teh letih sem imela priložnost sodelovati s številnimi domačimi in mednarodnimi oblikovalci, modnimi hišami ter blagovnimi znamkami. Posebno mesto v moji karieri imata naziv najlepšega obraza Fashion TV-ja in sodelovanje z revijo Vogue Turkey. Prav takšne izkušnje so mi pokazale, da moda ne pozna meja ter da so delo, profesionalnost in predanost vedno prepoznani. Danes me najbolj navdihuje dejstvo, da se moda nenehno razvija in da je vedno prostor za nova znanja ter osebni napredek.

V svoji karieri ste sodelovali s številnimi modnimi znamkami in nastopili na različnih mednarodnih dogodkih. Kateri projekt ali trenutek vam je ostal v najlepšem spominu in zakaj?

Veliko je trenutkov, ki se jih spominjam z nasmehom, vendar je med najpomembnejšimi zagotovo svetovni izbor Miss Tourism Queen na Kitajskem, kjer sem se uvrstila med deset najlepših deklet na svetu. Takrat sem zares dojela, kako pomembno je svojo državo dostojno predstavljati na mednarodnem prizorišču. Posebno mesto imajo tudi modni editoriali za Vogue Turkey, kampanje za priznane modne znamke, modne revije ter sodelovanja v oglasih in glasbenih videospotih. Vsak od teh projektov mi je prinesel novo izkušnjo in potrdil, da se resno delo vedno obrestuje.

Milica Mijanović FOTO: osebni arhiv

Poleg uspešne manekenske kariere ste ustanovili tudi otroško modno znamko. Kako se je rodila ideja za ta projekt in kako usklajujete različne vidike svoje kariere?

Po dolgoletnem delu v modni industriji sem si želela svoje izkušnje preliti v nekaj, kar bi nosilo moj osebni pečat. Tako je nastala blagovna znamka Katya Luxury Kids – iz ljubezni do otrok, elegance in kakovosti. Želela sem ponuditi oblačila, ki jih odlikujejo vrhunska izdelava, skrbno izbrani materiali in brezčasen dizajn. Danes si prizadevamo blagovno znamko širiti tudi zunaj meja Črne gore, saj verjamem, da kakovost vedno najde pot do kupcev. Manekenstvo in oblikovanje se odlično dopolnjujeta – prvo mi daje izkušnje, drugo pa ustvarjalno svobodo.

Za nekaj časa ste se umaknili iz javnosti in se posvetili družini. Kako vas je materinstvo spremenilo – tako osebno kot tudi poslovno?

Materinstvo me je spremenilo na najlepši možni način. Prineslo mi je novo moč, drugačen pogled na življenje in me naučilo še bolj ceniti čas. Družina je moja največja opora in prav zaradi njene podpore se danes lahko vračam k delu z veliko več energije ter jasnejšimi cilji. Verjamem, da ženski ni treba izbirati med družino in kariero – z dobro organizacijo in ljubeznijo do svojega dela je mogoče uspešno graditi oboje.

Zdaj se vračate na modno sceno. Kakšni so vaši cilji in načrti za prihodnost? Kateri projekti vas čakajo v prihodnjem obdobju?

Vrnitev na modno sceno zame ni nov začetek, temveč nadaljevanje lepe zgodbe. Želim nadaljevati sodelovanje z mednarodnimi modnimi znamkami, sodelovati pri kakovostnih editorialih in kampanjah ter se še bolj posvetiti razvoju lastne otroške blagovne znamke. V načrtu je širitev na nova regionalna in evropska tržišča ter predstavitev novih kolekcij, ki bodo združevale razkošje, eleganco in funkcionalnost. Menim, da je zdaj pravi čas za nove izzive. V prihodnje bi si zelo želela sodelovati tudi s slovenskimi oblikovalci in modnimi hišami, saj verjamem, da si delimo podobno estetiko – eleganco, kakovost in brezčasen dizajn. Takšna sodelovanja razumem kot naraven korak v nadaljnjem razvoju svoje kariere in blagovne znamke.

Milica Mijanović FOTO: osebni arhiv

Svet mode se nenehno spreminja. Kako vi doživljate te spremembe? Kaj mora danes model obvladati, da je lahko uspešen v tej industriji?

Moda je danes veliko bolj dinamična, kot je bila, ko sem začela svojo kariero. Včasih je bilo dovolj, da vas je prepoznala dobra agencija, danes pa mora biti model celovita osebnost. Profesionalnost, disciplina, izobrazba, komunikacijske spretnosti, poznavanje družbenih omrežij in sposobnost prilagajanja različnim trgom so postali prav tako pomembni kot videz. Kar pa se ni spremenilo, je dejstvo, da resna kariera vedno temelji na delu, odgovornosti in zaupanju, ki ga gradite skozi leta.

Slovenija in Črna gora sta si geografsko in kulturno blizu. Ste že imeli priložnost obiskati Slovenijo? Kakšni so vaši vtisi o naši državi?

Da, in vedno se z veseljem vračam v Slovenijo. Menim, da imate zelo urejeno in profesionalno modno sceno z oblikovalci, ki negujejo prepoznaven evropski slog – prefinjen, sodoben in kakovosten. Prav zato verjamem, da obstaja veliko prostora za še tesnejše sodelovanje med modnimi strokovnjaki iz Slovenije in Črne gore.

Kaj menite, da imata Črna gora in Slovenija skupnega na področju mode?

Čeprav prihajamo iz manjših držav, obe modni sceni odlikujeta velik talent in avtentičnost. Slovenska moda že vrsto let uspešno gradi svojo identiteto s kakovostnim oblikovanjem, trajnostnim pristopom in sodobnim minimalizmom, medtem ko ima Črna gora izjemno nadarjene oblikovalce in modele, ki vse pogosteje dosegajo vidne mednarodne uspehe. Menim, da imata obe državi velik potencial, da postaneta še bolj prepoznavni na evropskem modnem zemljevidu. Prav z regionalnim sodelovanjem, modnimi dogodki in povezovanjem oblikovalcev lahko dodatno okrepimo našo modno industrijo.

Milica Mijanović FOTO: osebni arhiv

Menite, da imajo modeli iz manjših držav, kot sta Črna gora in Slovenija, danes več priložnosti za mednarodno kariero kot nekoč?

Brez dvoma. Danes talentirani modeli veliko lažje pridejo do mednarodnih agencij in naročnikov zahvaljujoč digitalnim platformam ter družbenim omrežjem. Izvor ni več takšna ovira, kot je bil nekoč. Kljub temu pa je konkurenca večja kot kadarkoli prej, zato so profesionalnost, kontinuiteta, resen pristop k delu in avtentičnost ključ do dolgoročnega uspeha.

Za konec – kakšen nasvet bi dali mladim dekletom, ki sanjajo o karieri v svetu manekenstva?