Yamalov triletni polbrat postal senzacija svetovnega prvenstva

Svetovno prvenstvo v nogometu je poleg številnih spektakularnih golov, preobratov in sladkih zmag postreglo tudi s senzacijami, ki so navdušile zunaj zelenic. Ena od njih je triletni polbrat španskega nogometnega zvezdnika Lamineja Yamala, ki je s svojo prisrčno pojavo navdušil gledalce nogometa širom sveta.

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Medtem ko Španija nadaljuje z zmagovitim pohodom, televizijske kamere vse pogosteje kažejo prikupnega, ponosnega mlajšega brata Keynea. Po gorečem navijanju na tekmi španske nogometne reprezentance proti Avstriji in mahanju celotnemu stadionu med uspešnim četrtfinalnim obračunom z Belgijo je malček osvojil tudi družbena omrežja, kjer so videoposnetki triletnika postali viralni.

Ko se je navihani bratec pojavil na velikem zaslonu, je izvabil nasmeh tudi Lamineju Yamalu. FOTO: Profimedia

Keyne se je rodil septembra 2022 Sheili Ebani, materi Lamineja Yamala. Brata imata isto mamo, a različna očeta. Njuna mama je bila v preteklosti v zvezi z Yamalovim očetom Mounirjem Nasraouijem, vendar sta se razšla, ko je bil nogometaš še majhen otrok. Oba sta si pozneje z drugima partnerjema ustvarila novi družini. "Moja mama me je rodila pri 16 letih. Tudi moj oče je moral iti svojo pot in si ustvariti življenje," je o svojih starših v intervjuju za španski radio Cadena SER dejal Yamal.

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V podkastu Resonancia de Corazón con Jose Ramon de la Morena pa je razkril, da ga najbolj osrečuje prav to, da ima njegov mlajši polbrat drugačno otroštvo, kot ga je imel sam. "Odraščal sem v stanovanju, kjer sta bila kuhinja in spalnica v istem prostoru. Danes vidim svojo mamo srečno, vidim, da lahko moj brat doživi otroštvo, kakršnega bi si želel tudi jaz. To me osrečuje najbolj," je priznal mladi nogometaš.

Triletni Keyne svojega uspešnega polbrata redno spremlja na nogometnih tekmah. FOTO: Profimedia