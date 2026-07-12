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Yamalov triletni polbrat postal senzacija svetovnega prvenstva

Inglewood, 12. 07. 2026 10.25 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Yamalov triletni polbrat postal senzacija svetovnega prvenstva

Med napetimi dvoboji španske nogometne reprezentance na svetovnem prvenstvu pozornost kamer uspešno krade polbrat nogometnega asa Lamineja Yamala. Triletni Keyne je s svojo prisrčno podobo in gorečim navijanjem osvojil oboževalce nogometa. Njegova spontanost in podpora na tribunah sta navdušili tako nogometne navijače kot uporabnike družbenih omrežij.

Svetovno prvenstvo v nogometu je poleg številnih spektakularnih golov, preobratov in sladkih zmag postreglo tudi s senzacijami, ki so navdušile zunaj zelenic. Ena od njih je triletni polbrat španskega nogometnega zvezdnika Lamineja Yamala, ki je s svojo prisrčno pojavo navdušil gledalce nogometa širom sveta.

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Medtem ko Španija nadaljuje z zmagovitim pohodom, televizijske kamere vse pogosteje kažejo prikupnega, ponosnega mlajšega brata Keynea. Po gorečem navijanju na tekmi španske nogometne reprezentance proti Avstriji in mahanju celotnemu stadionu med uspešnim četrtfinalnim obračunom z Belgijo je malček osvojil tudi družbena omrežja, kjer so videoposnetki triletnika postali viralni.

Ko se je navihani bratec pojavil na velikem zaslonu, je izvabil nasmeh tudi Lamineju Yamalu.
Ko se je navihani bratec pojavil na velikem zaslonu, je izvabil nasmeh tudi Lamineju Yamalu.
FOTO: Profimedia

Keyne se je rodil septembra 2022 Sheili Ebani, materi Lamineja Yamala. Brata imata isto mamo, a različna očeta. Njuna mama je bila v preteklosti v zvezi z Yamalovim očetom Mounirjem Nasraouijem, vendar sta se razšla, ko je bil nogometaš še majhen otrok. Oba sta si pozneje z drugima partnerjema ustvarila novi družini. "Moja mama me je rodila pri 16 letih. Tudi moj oče je moral iti svojo pot in si ustvariti življenje," je o svojih starših v intervjuju za španski radio Cadena SER dejal Yamal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V podkastu Resonancia de Corazón con Jose Ramon de la Morena pa je razkril, da ga najbolj osrečuje prav to, da ima njegov mlajši polbrat drugačno otroštvo, kot ga je imel sam. "Odraščal sem v stanovanju, kjer sta bila kuhinja in spalnica v istem prostoru. Danes vidim svojo mamo srečno, vidim, da lahko moj brat doživi otroštvo, kakršnega bi si želel tudi jaz. To me osrečuje najbolj," je priznal mladi nogometaš.

Triletni Keyne svojega uspešnega polbrata redno spremlja na nogometnih tekmah.
Triletni Keyne svojega uspešnega polbrata redno spremlja na nogometnih tekmah.
FOTO: Profimedia

Čeprav je med bratoma velika starostna razlika, je njuna povezanost več kot očitna. Lamine Yamal je že večkrat poudaril, kako pomemben mu je mlajši polbrat, ki je s svojim nalezljivim navdušenjem med tekmami v zadnjih dneh postal eden najbolj simpatičnih obrazov svetovnega prvenstva. "Moj mlajši brat mi pomeni vse. Neizmerno ga imam rad, včasih imam celo občutek, kot da je moj sin," je ponosni starejši brat pred dnevi povedal za The Athletic.

Keyne svetovno prvenstvo Lamine Yamal nogomet polbrat

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