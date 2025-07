Yamalova sporna rojstnodnevna zabava: Španska vlada zahteva preiskavo

Španska vlada je zahtevala preiskavo kontroverzne rojstnodnevne zabave Lamina Yamala. Zvezdnik Barcelone je najel osebe z nizko rastjo in zahteval ženske z določenimi merami oprsja. Incident je strogo obsodila javnost, očitajo mu, da je s tem podpihoval stereotipe in diskriminacijo ljudi nizke rasti. Grozi pa mu tudi milijonska globa. Na slavju, kjer sta bila prisotna tudi soigralca Robert Lewandowski in Gavi, 18-letnik ni skoparil z razkošjem.

Španska vlada je zahtevala preiskavo kontroverzne rojstnodnevne zabave Lamina Yamala, ki je pred kratkim dopolnil 18 let. Za slavje je najel osebe nižje rasti oziroma pritlikavce ter ženske z določenimi merami oprsja. "Nesprejemljivo je, da se v 21. stoletju ljudje s pritlikavo rastjo še naprej uporabljajo za zabavo na zasebnih zabavah, še toliko bolj pa, ko so v te incidente vpletene javne osebnosti, kot je Lamine Yamal," je dejala Carolina Puente, predsednica Združenja ljudi z ahondroplazijo in drugimi boleznimi skeleta (ADEE), ki povzročajo pritlikavost.

Zaradi zabave, ki naj bi se je udeležilo okoli dvesto ljudi, vključno s prijatelji, družino in soigralci, bi lahko Yamalu po poročanju revije Marca grozila globa v višini milijon evrov. Potem ko je ADEE zagrozilo s pravnimi ukrepi, se je španska vlada pridružila tistim, ki so obsodili Yamala, in zahtevala preiskavo zabave.

