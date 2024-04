Yoko Ono bo prejela medaljo za življenjsko delo

Yoko je najprej postala znana kot del avantgardnega gibanja Fluxus iz 60. let prejšnjega stoletja, nato pa je mednarodno slavo dosegla po srečanju z Johnom Lennonom, s katerim je bila poročena od leta 1969 do njegove smrti leta 1980. Njuna številna sodelovanja so vključevala pesmi Give Peace a Chance, Imagine in Happy Xmas (War Is Over).

V zadnjih 40 letih je imela naporno kariero vizualne in snemalne umetnice, med njenimi albumi so Season of Glass, Starpeace in Take Me to the Land of Hell.