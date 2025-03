Yoko Ono jesen življenja preživlja na ogromni kmetiji

Yoko Ono jesen svojega življenja preživlja na svojem srečnem mestu, v tišini in obdana z naravo. Nova knjiga, ki je izšla pred kratkim, prikazuje priznano umetnico in vdovo Johna Lennona , ki je bila leta glasna aktivistka ter zagovornica miru. Soscenaristka Lennonove uspešnice Imagine se je odmaknila iz javnosti in živi na posestvu, velikem več kot 240 hektarjev.

92-letnica je obdana z družino, svojo mamo velikokrat obišče hčerka Kyoko, ki ne živi daleč od nje. Ko se je v knjigi poklonila svoji materi, je po poročanju Mirroja dejala: "Verjela je, da lahko spremeni svet, in ga je ... zdaj je sposobna biti tiho - poslušati veter in gledati nebo. Zelo je srečna, na srečnem mestu. To je zaslužen in resničen mir."

Tudi sin Sean si je izjemno blizu s svojo mamo, ki jo je prav tako pohvalil v biografiji z naslovom Yoko Davida Sheffa. 49-letnik, ki je zdaj zadolžen za interese družine na posestvu Beatlov, je dejal: "Imela je to sposobnost premagovanja težav s pozitivnim razmišljanjem. Resnično je hotela naučiti svet tega. To je naučila mojega očeta. To ne bo ustavilo premikajočega se vlaka ali krogle. Ampak mislim, da je v tem nekaj globokega. In mislim, da je vplivalo na svet."

Knjiga, ki jo je napisal Sheff prav tako oriše portret njenega življenja – od rojstva premožnim staršem v predvojnem Tokiu ter pretresljivih izkušenj v otroštvu med drugo svetovno vojno do njenega prihoda v avantgardne umetniške kroge Londona, Tokia in New Yorka.