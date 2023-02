Yoko Ono ob 90. rojstnem dnevu ustvarila spletno stran z 'Drevesom želja'

Režiser dokumentarca je Erik Nelson, v njem pa so vključeni intervjuji z gosti, ki so nastopili v oddajah, ki sta jih vodila Yoko in John, ter posnetki iz zakulisja snemanja. Med oddajami sta Lennon in Ono z gosti razpravljala o kontroverznih temah za tisti čas, kot so ekonomija in policijsko nasilje, v oddajo pa sta povabila vodjo aktivistične skupine Black Panter in odvetnika Ralpha Naderja.