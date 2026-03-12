Yoko Ono v telefonskem klicu Paulu McCartneyju: Mislim, da je bil John Lennon gej

Paul McCartney trdi, da ga je Yoko Ono pred leti poklicala zaradi nenavadne domneve v povezavi s pevcem skupine The Beatles, Johnom Lennonom, in njegovo spolno usmerjenostjo. Kitarist legendarne zasedbe je o tem spregovoril v intervjuju za Vanity Fair, kjer je dejal, da ga je pevčeva vdova, s katero je bil poročen več kot desetletje in do smrti, poklicala kmalu po Johnovem umoru leta 1980 in dejala, da se ji zdi, da bi ta lahko bil gej.
"Prisežem, da me je Yoko poklicala kmalu po Johnovi smrti in mi rekla, da se ji zdi, da bi John lahko bil gej. Odvrnil sem ji, da sam ne menim tako in nikoli nisem imel takega občutka. Družili smo se v 60. letih in bili vedno obkroženi z veliko dekleti. Videl sem ga, da mu je z njimi veliko dogajalo," je dejal McCartney.
Kitarist, ki je o obdobju, ko je deloval z The Beatles, spregovoril tudi v novem dokumentarcu Man on the Run, je nato dodal, da je z Lennonom večkrat spal, a pevec ni nikoli pokazal nobenega zanimanja, da bi se med njima zgodilo kaj več. "Nikoli niti geste ali namiga. Nič. Zato nisem imel nobenega razloga, da bi temu verjel," je še dejal o domnevah pevčeve vdove v intervjuju, ki je bil opravljen leta 2015, revija pa ga je ob izidu dokumentarca ponovno objavila.
McCartney se je takrat sicer spomnil govoric, da je John gej, pojavile pa so se predvsem zaradi njegovih potovanj z menedžerjem Brianom Epsteinom, ki svoje istospolne usmerjenosti ni skrival: "Vse skupaj se mi je zdelo kot igra moči, ki jo je igral John. Brian je imel rad lepe fante, kar je John bil. Skupaj sta odpotovala v Španijo in se zabavala. Ne dvomim, da je John sodeloval, a osebno menim, da se med njima ni nič zgodilo. Zagotovo o tem nikoli nisem nič slišal."
Čeprav sta bila Ono in Lennon v dolgoletni zvezi, pa tudi med njima brez težav ni šlo. Od konca leta 1973 in leto pozneje je pevec živel v Los Angelesu, ločeno od soproge, ki ga je vrgla iz njunega stanovanja, ker ga je ujela z drugo žensko. Kljub temu, da si je Lennon močno prizadeval za spravo, pa je bila Yoko previdna. Pomagal jima je prav McCartney, ki je prijatelju svetoval, kako naj se soprogi opraviči, da ga bo sprejela nazaj, njegov nasvet pa je padel na plodna tla, saj se je par pobotal.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.