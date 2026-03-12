Yoko Ono v telefonskem klicu Paulu McCartneyju: Mislim, da je bil John Lennon gej

Paul McCartney trdi, da ga je Yoko Ono pred leti poklicala zaradi nenavadne domneve v povezavi s pevcem skupine The Beatles , Johnom Lennonom , in njegovo spolno usmerjenostjo. Kitarist legendarne zasedbe je o tem spregovoril v intervjuju za Vanity Fair, kjer je dejal, da ga je pevčeva vdova, s katero je bil poročen več kot desetletje in do smrti, poklicala kmalu po Johnovem umoru leta 1980 in dejala, da se ji zdi, da bi ta lahko bil gej.

"Prisežem, da me je Yoko poklicala kmalu po Johnovi smrti in mi rekla, da se ji zdi, da bi John lahko bil gej. Odvrnil sem ji, da sam ne menim tako in nikoli nisem imel takega občutka. Družili smo se v 60. letih in bili vedno obkroženi z veliko dekleti. Videl sem ga, da mu je z njimi veliko dogajalo," je dejal McCartney.

Kitarist, ki je o obdobju, ko je deloval z The Beatles, spregovoril tudi v novem dokumentarcu Man on the Run, je nato dodal, da je z Lennonom večkrat spal, a pevec ni nikoli pokazal nobenega zanimanja, da bi se med njima zgodilo kaj več. "Nikoli niti geste ali namiga. Nič. Zato nisem imel nobenega razloga, da bi temu verjel," je še dejal o domnevah pevčeve vdove v intervjuju, ki je bil opravljen leta 2015, revija pa ga je ob izidu dokumentarca ponovno objavila.