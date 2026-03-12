Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Yoko Ono v telefonskem klicu Paulu McCartneyju: Mislim, da je bil John Lennon gej

New York, 12. 03. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
John Lennon in Yoko Ono

Paul McCartney je v enem od intervjujev razkril nenavadno trditev Yoko Ono, ki je bila poročena z Johnom Lennonom, mnogi pa prav njo krivijo za razpad legendarnih The Beatles. Kot je dejal, ga je Yoko poklicala kmalu po moževi smrti in dejala, da se ji zdi, da bi John lahko bil istospolno usmerjen.

Paul McCartney trdi, da ga je Yoko Ono pred leti poklicala zaradi nenavadne domneve v povezavi s pevcem skupine The Beatles, Johnom Lennonom, in njegovo spolno usmerjenostjo. Kitarist legendarne zasedbe je o tem spregovoril v intervjuju za Vanity Fair, kjer je dejal, da ga je pevčeva vdova, s katero je bil poročen več kot desetletje in do smrti, poklicala kmalu po Johnovem umoru leta 1980 in dejala, da se ji zdi, da bi ta lahko bil gej.

Paul McCartney ne verjame, da je bil John Lennon gej.
Paul McCartney ne verjame, da je bil John Lennon gej.
FOTO: Profimedia

"Prisežem, da me je Yoko poklicala kmalu po Johnovi smrti in mi rekla, da se ji zdi, da bi John lahko bil gej. Odvrnil sem ji, da sam ne menim tako in nikoli nisem imel takega občutka. Družili smo se v 60. letih in bili vedno obkroženi z veliko dekleti. Videl sem ga, da mu je z njimi veliko dogajalo," je dejal McCartney.

Kitarist, ki je o obdobju, ko je deloval z The Beatles, spregovoril tudi v novem dokumentarcu Man on the Run, je nato dodal, da je z Lennonom večkrat spal, a pevec ni nikoli pokazal nobenega zanimanja, da bi se med njima zgodilo kaj več. "Nikoli niti geste ali namiga. Nič. Zato nisem imel nobenega razloga, da bi temu verjel," je še dejal o domnevah pevčeve vdove v intervjuju, ki je bil opravljen leta 2015, revija pa ga je ob izidu dokumentarca ponovno objavila.

Yoko Ono in John Lennon
Yoko Ono in John Lennon
FOTO: AP

McCartney se je takrat sicer spomnil govoric, da je John gej, pojavile pa so se predvsem zaradi njegovih potovanj z menedžerjem Brianom Epsteinom, ki svoje istospolne usmerjenosti ni skrival: "Vse skupaj se mi je zdelo kot igra moči, ki jo je igral John. Brian je imel rad lepe fante, kar je John bil. Skupaj sta odpotovala v Španijo in se zabavala. Ne dvomim, da je John sodeloval, a osebno menim, da se med njima ni nič zgodilo. Zagotovo o tem nikoli nisem nič slišal."

Preberi še Na dražbi ljubezensko pismo Johna Lennona: dekletu napisal, da jo neizmerno ljubi

Čeprav sta bila Ono in Lennon v dolgoletni zvezi, pa tudi med njima brez težav ni šlo. Od konca leta 1973 in leto pozneje je pevec živel v Los Angelesu, ločeno od soproge, ki ga je vrgla iz njunega stanovanja, ker ga je ujela z drugo žensko. Kljub temu, da si je Lennon močno prizadeval za spravo, pa je bila Yoko previdna. Pomagal jima je prav McCartney, ki je prijatelju svetoval, kako naj se soprogi opraviči, da ga bo sprejela nazaj, njegov nasvet pa je padel na plodna tla, saj se je par pobotal.

yoko ono john lennon paul mccartney the beatles
  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Bivši mož Blanke Vlašić pričakuje hčerko z belgijsko pisateljico
Recept za rožičeve rolice, ki vas bodo popeljale nazaj v otroštvo
Recept za rožičeve rolice, ki vas bodo popeljale nazaj v otroštvo
6 pogostih sporov parov med nosečnostjo in kako jih enostavno rešiti
6 pogostih sporov parov med nosečnostjo in kako jih enostavno rešiti
Popcorn Brain: Kako digitalni svet vpliva na otroške možgane?
Popcorn Brain: Kako digitalni svet vpliva na otroške možgane?
zadovoljna
Portal
Kdo je lepa igralka, o kateri trenutno govorijo vsi?
Dnevni horoskop: Biki bodo zanesljivi, dvojčki so polni novih idej
Dnevni horoskop: Biki bodo zanesljivi, dvojčki so polni novih idej
Pri 75 letih izvaja reformer pilates, kot da bi bila stara 20
Pri 75 letih izvaja reformer pilates, kot da bi bila stara 20
Pozabite na črne salonarje, letos jih bomo nosile v bež barvi
Pozabite na črne salonarje, letos jih bomo nosile v bež barvi
vizita
Portal
Pomladni 'detoks' brez stradanja: jedi, ki pomagajo telesu in nas nasitijo
Modrice pri fantku razkrile levkemijo
Modrice pri fantku razkrile levkemijo
Naravna pomoč pri vnetju, artritisu in depresiji
Naravna pomoč pri vnetju, artritisu in depresiji
Znate govoriti samo še v dvojini? Morda ste odvisni od odnosa
Znate govoriti samo še v dvojini? Morda ste odvisni od odnosa
cekin
Portal
Sanjski dom ali finančna nočna mora?
Pristna in poceni Italija na dosegu roke: Odkrijte čare mesta Savona
Pristna in poceni Italija na dosegu roke: Odkrijte čare mesta Savona
Najbolj zahtevni šefi: trije znaki, s katerimi je najtežje delati
Najbolj zahtevni šefi: trije znaki, s katerimi je najtežje delati
Nakup iz Italije postal spletni hit: številni obnemeli ob cenah
Nakup iz Italije postal spletni hit: številni obnemeli ob cenah
moskisvet
Portal
Ko partner pridobi kilograme: kako se spoprijeti z izgubo privlačnosti v razmerju?
Gordon Ramsay iskreno: 'Ne znam se ustaviti. Ne znam se sprostiti.'
Gordon Ramsay iskreno: 'Ne znam se ustaviti. Ne znam se sprostiti.'
Sladico, ki deluje kot afrodizijak naj bi izumil lastnik bordela
Sladico, ki deluje kot afrodizijak naj bi izumil lastnik bordela
Ronaldova Georgina zaradi konflikta odletela v Madrid
Ronaldova Georgina zaradi konflikta odletela v Madrid
dominvrt
Portal
Madeži kave in čaja v skodelicah? Preprosti triki, kako se jih znebiti
Kdaj spomladi gnojiti trato?
Kdaj spomladi gnojiti trato?
Trik, s katerim bo vzglavnik spet bel in dišeč
Trik, s katerim bo vzglavnik spet bel in dišeč
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
okusno
Portal
Je piščanec vedno suh in pust? Izognite se tej pogosti napaki
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
voyo
Portal
Kmetija
Nikjer posebej
Nikjer posebej
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Priscilla
Priscilla
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564