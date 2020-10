Yolanda Hadid delila fotografijo svoje vnukinje

"Moje srce prekipeva od toliko ljubezni in radosti za to malo dojenčico. Ona je angel od zgoraj, poslan med nas. Hvala mami in očku, ker sem postala 'oma', obožujem vsako minuto v tej vlogi ," je pod objavo zapisala ponosna 56-letna babica Yolanda.

Par je veselo novico objavil na svojih družbenih omrežjih. "Najina deklica je tu, zdrava in prečudovita," je v opisu slike, na kateri drži roko svoje hčerke, zapisal novopečeni očka."Ljubezen, ki jo čutim do tega malega človeškega bitja, je onkraj mojega dojemanja. Hvaležen sem, da jo poznam, da je moja, in predvsem sem hvaležen za življenje, ki nas še čaka skupaj," je še dodalnekdanji član fantovske skupineOne Direction.

Tudi mamica deklice, katere ime sicer še ni znano, je v svoji objavi na Instagramu dejala, da je njun svet zaradi prihoda nove članice družine že spremenjen.