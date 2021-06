Youtuber Alex Dragomir ni preživel operacije srca

Alex Dragomir je pred mesecem s svojimi sledilci delil novice o svojem zdravstvenem stanju in jim sporočil, da se je njegovo stanje poslabšalo. Takrat je povedal, da so ga premaknili na lestvici za presaditev srca, saj ga nujno potrebuje. Na družbenem omrežju Twitter je zapisal še, da je zelo optimističen glede posega, ki mu lahko reši življenje.

"Hvala vsem, ki ste podpirali Alexa pri njegovem potovanju v bolnišnicah. Bili ste krasni, saj ste mu vsi pomagali, da se je boril še naprej. Vsa vaša sporočila so mu dajala dodatno energijo in motivacijo, da je še vztrajal," je še zapisala Alexova sestra.

"Pozdravljeni, kot najbrž že veste, moj brat ni preživel operacije, ki je trajala sedem ur. Njegovo srce ni zdržalo, on pa je bil preveč šibek, da bi preživel. Nebesa so dobila novega angela. Bil je moja skala, moje vse. Počivaj v miru, Alex," je na družbenem omrežju Twitter zapisala njegova sestra.

V objavi na družbenem omrežju je njegovo smrt potrdila tudi šola, ki jo je obiskoval. Zapisali so: "Z žalostjo sporočamo, da je danes preminil naš dijak Alex Dragomir. Naše misli in molitve so ob tem težkem času z njegovo družino in prijatelji. Počivaj v miru, Alex."

Pred operacijo je Alex na družbenem omrežju Twitter zapisal: "Grem na poseg, ki mi bo rešil življenje. Če se slučajno ne obnese, je bilo krasno. Hvala za vse, kar ste storili zame, a skupaj molimo, da mi uspe in da bom po tem pridobil na teži in postal bolj fit. Da bo po operaciji viden napredek in mi ne bodo več govorili, da se ne da nič več storiti." To je bil njegov zadnji zapis.