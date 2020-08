YouTuber po hišni preiskavi: Želim pojasniti vse dogodke

"To je preiskava. Pojavljajo se govorice, da je to povezano z nešteto stvarmi, ki nima ničesar z mano ali mojim značajem, zato je nesmiselno predvidevati nekaj, kar se nikogar drugega ne tiče," je še dodal 23-letnik. Trenutno je njegov cilj, da se osredotoči nase in svoje hobije – boks in glasbo. "Hvala vsem oboževalcem, ki so mi stali ob strani v teh norih časih," je dodal.

FBI je njegovo rezidenco obiskal 5. avgusta, ko so se na spletu pojavile fotografije, ki nazorno prikazujejo, da so preiskovalci zasegli več strelnega orožja. Predstavnik policije je za Fox News pred tem povedal, zakaj so spletnega zvezdnika vzeli pod drobnogled: "Po izgredih in ropih, ki so se zgodili 30. maja 2020 v nakupovalnem središču Scottsdale Fashion Square, je policijska uprava Scottsdale prejela na stotine izjav in videoposnetkov, na katerih je tudi vplivnež Jake Joseph Paul."

Skupaj s prijatelji naj bi se zadrževal v trgovinskem centru Scottsdale Fashion Square, ko so potekali protesti po smrti Georgea Floyda. "FBI preiskuje obtožbe o kaznivih dejanjih v zvezi z incidentom v nakupovalnem središču Scottsdale maja 2020," so sporočili na tiskovni konferenci v Kaliforniji v Las Vegasu, do zdaj pa še vedno ni bilo nobenih aretacij.