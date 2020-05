Youtuber na svoj 25. rojstni dan umrl v prometni nesreči

"To je najtežja stvar, ki sem jo kadarkoli moral narediti in ne vem, kako naj bi to storil brez tebe. Že zdaj te zelo pogrešam, to ni pravično," je nadaljeval. "Hvala, ker si bil vedno najboljši starejši brat, zelo te imam rad, življenje brez tebe nikoli več ne bo enako. Počivaj v miru." Dodal je še: "Pozdravi dedka in babico zame, rad te imam."

Žalostno vest o smrti youtuberja Coreyja La Barrieja je včeraj na Instagramu potrdil njegov brat Jarad La Barrie . Delil je Coreyjevo fotografijo in poleg zapisal: "Nikoli si nisem misli, da bom kdaj moral to zapisati, a si vsi zaslužite vedeti. Moj brat Corey je sinoči umrl v prometni nesreči, vozil je njegov prijatelj, ki je bil pijan," je Jarred zapisal.

V sporočilu za javnost, ki so ga pridobili pri Fox News, je losangeleška policijska uprava potrdila, da so zaradi umora aretirali osumljenca, 27-letnega Daniela Silvo, domnevnega voznika avtomobila. Silva naj bi vozil pri zelo visoki hitrosti in izgubil nadzor nad vozilom ter tako trčil v stop znak in drevo, pri tem pa ubil sopotnika.

"Voznik je izstopil iz vozila in poskušal zapustiti prizorišče, a so ga ustavili mimoidoči, ki so priskočili na pomoč," je bilo zapisano v izjavi, poroča Fox News, kjer so že dodali, da v trčenje ni bilo vpleteno nobeno drugo vozilo. Oba udeleženca so nato pripeljali v bolnišnico, sopotnik pa je tam podlegel poškodbam.