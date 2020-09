Juko Takeuči, igralka grozljivke Krog, umrla v 41. letu starosti

Žalostno novico je sporočil njen soprog Nakabajaši Taiki , japonske oblasti pa še vedno iščejo vzrok igralkine smrti. "Presenetilo nas je in zaradi novice smo žalostni in brez besed," je v izjavi zapisala njena agencija Stardust Promotion Inc.

Pokojna Juko Takeuči je imela dva otroka, z nekdanjim soprogom Nakamuro Šidoje imela sina, na začetku letošnjega leta pa se je z Nakabajašijem razveselila še enega sina.

Igralka je debitirala v celovečerni drami Cyborgleta 1996. Nadaljevala je s številnimi filmskimi in televizijskimi projekti, ki so ji prinesle nagrade in priznanja. Igrala je med drugim v japonskih oddajah Romance and Pride, Miss Sherlock, Queen, Innocent Days ... Prav tako se je pojavila v japonskih filmih, kot so Midnight Eagle, Cape Nostalgia, The Magnificent Nine in v znameniti grozljivki Krog.

Juko je bila tri leta zapored nominirana za japonsko filmsko nagrado v kategoriji za najboljšo igralko v glavni vlogi, prvič leta 2004. Njen zadnji filmski projekt je bila komedijaThe Confidence Man JP: Princess, ki je doživela premiero julija 2020.