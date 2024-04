Yung Miami in Jade Ramey zanikali, da sta bili Diddyjevi spolni delavki

Raperka Yung Miami in manekenka Jade Ramey zanikata obtožbe, da sta bili spolni delavki, in dodajata, da so te žaljive. Skupaj z njima je v tožbi glasbenega producenta Rodneyja Jonesa omenjena še Daphne Joy , sicer nekdanje dekle raperja 50 Centa , kot trdi Jones, pa naj bi jim Sean Diddy Combs plačeval za spolne usluge.

Molk je prekinila tudi Jade, ki je prek svoje publicistke Eve Sarkisyan zanikala Jonesove obtožbe in v izjavi za javnost sporočila: "Če se z nekom sestajaš, to še ni neposredno povezani z obtožbami, ki so bile podane. Ja, z nekom sem se sestajala. Kako nesrečno, da smo se znašli v času, ko je skrb za nekoga, zaljubljenost in ljubezen do nekoga vredna le obrekovanja. Kar je nekomu v zabavo, je od drugega resnično življenje. Moji občutki niso bili nikoli namenjeni zabavi drugih in niso predmet razglabljanj. Kot družba moramo imeti več zavesti, ko razpravljamo o razmerjih in življenjih drugih. Sprejemam prijazna sporočila podpore vseh, hvala vam."