Yvonne Strahovski se je razveselila drugega otroka

Julija 2019 je zvezdnica spregovorila o težkem povratku na delo, potem ko je rodila prvega otroka. Williama je še dojila, medtem ko je snemala zadnjo sezono serije Deklina zgodba, v kateri je upodobila Sereno Joy: "To so bili najtežji trenutki v celotni karieri. Vrniti se na delo z novorojenčkom, bila sem nenaspana, v premorih pa sem dojila." Opisala je tudi, kako je tekala s prizorišča snemanja v svojo prikolico, da nahrani otroka in potem nazaj pred kamero: "Tam sem morala biti nesrečna Serena, s sinom pa srečna in zadovoljna mama." Čeprav sta jo soprog in dojenček na snemanju spremljala, pa je vseeno občutila, da je bila od otroka predolgo ločena: "Otroci tako hitro odraščajo, trenutki, ki jih zamudiš, pa se ne vrnejo."