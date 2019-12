Z 32 let starejšim multimilijonarjem naj bi se razšla, ker z njo ni želel imeti otrok

Čeprav sta se 71-letni Mohamed Hadid in njegova nekdanja 32-letna izbranka Shiva Safairazšla že lani, o svojih razlogih za prekinitev razmerja nista želela govoriti javno. Zaročila sta se leta 2014 in če bi se sprehodila do oltarja, bi bila to Mohamedova tretja ter Shivina prva zakonska zveza. V zadnjih mesecih v javnosti krožijo različna namigovanja o tem, kaj bi lahko bil glavni vzrok za konec njunega razmerja in ali je k razhodu pripomogel tudi Mohamedov bankrot. Podjetje nekdaj približno 400 milijonov 'težkega' bogataša naj bi namreč propadlo, Shiva pa naj bi ga zapustila kmalu, potem ko se je njegova bilanca obarvala rdeče.