Z bikinijem komaj kaj prepustila domišljiji

Manekenka se je na krajšem oddihu mudila s svojo prijateljico, s katero sta bili opaženi tudi v enem izmed barov, kjer sta žejo pogasili s pivom. In če velja mnenje, da po pivu raste pivski trebuh, to za Emily vsekakor ne drži.

Ko so jo pred časom vprašali, kako skrbi za svojo postavo, je dejala, da se fitnesu pravzaprav raje izogne. Namesto tega si privošči daljše sprehode – sama ali v družbi prijateljic, to pa je približno to. Manekenka namreč trdi, da ni zagrižena telovadka in da v svetu, ki je čedalje bolj obseden s fitnesom, zagotovo nekoliko izstopa.