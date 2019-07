Z dekletom se je 'mečkal' na zadnjem sedežu policijskega avta

"Nekoč so me ustavili policisti in nisem imel vozniškega izpita, a sem vozil prijateljičin avto, poleg tega sem imel pri sebi še pištolo. Povedal sem, da je v avtu pištola. Nato pa so naju v njihovem vozilu odpeljali na postajo, midva pa sva se mečkala na zadnjih sedežih," je za revijo GQ Hype povedal 29-letni raper Machine Gun Kelly.

Raper, ki sicer sliši na ime Colson Baker, je priznal, da si želi, da bi bil v mladih letih bolj odgovoren, zato se je opravičil, da je očeta stal "deset tisoče dolarjev" za vse kazni, ker so ga tolikokrat aretirali.



"Če bi lahko bi se opravičil očetu. Imam tako pridno in neverjetno hčer, jaz pa sem bil tako neznosen in prestopniški sin. Od aretacij pa do spoznanja, da sem zamudil cel semester v srednji šol, ker sem se delal, da hodim v šolo, a v resnici sploh nisem hodil. Razumem, zakaj je trajalo 25 let, da sva se končno sporazumela," je priznal raper.