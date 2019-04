Z družino pobegnila na toplo

Thalia se je za velikonočne praznike z možem Tommyjem Mottoloin otrokomaSabrino inMatthewom odpravila na počitnice v tople kraje. Priljubljena mehiška pevka in igralka, ki se je pred leti poslovila od telenovel in se posvetila izključno glasbeni karieri in družini, je z oboževalci delila nekaj dopustniških in prazničnih fotografij.