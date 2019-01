Z eno sestro se je ljubil, drugi pripravljal kosmiče

The Game v novi pesmi rapa tudi o ...

Potem ko se je ob poslušanju nove plošče, ki ga je raper The Game pripravil za prijatelje, v eni od pesmi razkrilo, da rapa o grobem seksu s Kim Kardashian , s katero je včasih prijateljeval, je zdaj v novem posnetku, med snemanjem očitno iste pesmi, slišati, da je skrbel tudi za njeno sestro Kylie Jenner , ki ima danes 21 let.

... Kylie Jenner, za katero pravi, da je obogatela z ličili in da ji je pripravljal kosmiče.

"Njena sestra je zaslužila milijardo z ličili, včasih sem ji pripravljal kosmiče, ko se je zbudila," lahko slišimo na posnetku, ki ga je objavil DJ Akademiks.

The Game naj bi bil nekaj časa v razmerju s Kim, leta 2016 pa je v pesmi Sauce rapal, da je seksal z vsemi tremi sestrami Kardashian, čeprav naj to ne bi držalo. Menda naj bi šlo za Kim, Khloé Kardashian in nekdanjo Roba Kardashiana, Blac Chyno.

Na raperjeve najnovejše "umotvore" v njegovi pesmi se za zdaj ni odvzal še nihče.