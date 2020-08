Z ganljivim posnetkom razkrila spol drugega otroka

Kolumbijska igralka Ximena Duque, ki smo jo pri nas na POP TV lahko spremljali v vlogi zapeljive Ines v telenoveli Padli angel (Santa Diabla), je na Instagramu objavila video. V njem je skupaj z možem Jayem Adkinsom razkrila spol njunega drugega otroka. Bodoča starša sta od neizmerne sreče kar žarela.

"Bolj kot to, katera spola je otrok, je najpomembnejše, da bo zdrav. To je največja želja vsake mame. Ampak priznam, da sem si potiho želela še ene princeske, prav tako kot moj mož," je zvezdnica zapisala pod objavljeni video, v katerem so iz škatle, obešene na drevesu, ven poleteli rožnati baloni. Na koncu posnetka so slavni starši razkrili, da so za drugo hčerko izbrali ime Skye Adkins Duque.